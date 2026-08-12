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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«القبة الذهبية» الأمريكية تنجح في أول اختبار .. واشنطن تقترب من إنهاء «درع صاروخي» في الفضاء

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أفادت وكالة بلومبرج بنجاح المرحلة الأولى من مشروع منظومة القبة الذهبية الأمريكية، حيث نقلت عن الجنرال مايكل غاتلين، قائد المشروع أن المطورين الأمريكيين ينتقلون إلى المرحلة التالية من الاختبارات بعد إتمامهم بنجاح أولى الاختبارات.


وذكرت بلومبرج، : "أكملت شركات سبيس إكس ونورثروب غرومان وغيرها من الشركات التي تُطوّر صواريخ الاعتراض الفضائية، ضمن برنامج "القبة الذهبية" البالغة قيمته 185 مليار دولار، بنجاح أولى اختباراتها الرئيسية".
وأشارت إلى أن الاختبارات الأولية شملت عددًا من الشركات نقل بيانات المستشعرات إلى صاروخ اعتراضي واختبار محركات مركباتها الفضائية، وفقًا للتقرير.
وقال جيتلين إن الشركات بدأت المرحلة التالية، وهي اختبار تقنياتها مباشرة في الفضاء.


يذكر أنه في مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية قررت تصميم نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، الذي سيكلّف البلاد حوالي 175 مليار دولار، مشيرا إلى أن النظام سيشمل أنظمة برية وبحرية وفضائية، وأنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية ولايته الثانية.

القبة الذهبية القبة الذهبية الأمريكية درع صاروخي في الفضاء الجنرال مايكل غاتلين صاروخ اعتراضي

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