القرار خلال ساعات.. 30 مليون جنيه تحسم تجديد حسين الشحات في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد جلال أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، بعد الوصول إلى اتفاق مالي يقضي بحصول اللاعب على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد.

عقد حسين الشحات

وأوضح جلال أن المفاوضات بين إدارة الأهلي والشحات شهدت تقدماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وسط رغبة مشتركة من الطرفين في استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ودوره المؤثر مع الفريق.

وأضاف أن الاتفاق المالي بات قريباً من الإغلاق النهائي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال ساعات حال الانتهاء من الرتوش الأخيرة الخاصة ببنود التعاقد الجديد.

ويعد حسين الشحات أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، ما دفع الإدارة للتحرك من أجل تأمين استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.