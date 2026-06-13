القرار النهائي بيد اللاعب.. أحمد حسن: الأهلي قدم عرضه الأخير لـ حسين الشحات

أكد الإعلامي أحمد حسن أن النادي الأهلي حسم موقفه في ملف تجديد عقد حسين الشحات، بعدما قدم عرضه الأخير للاعب خلال الفترة الحالية.

تجديد عقد حسين الشحات

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر في الأهلي: قدمنا عرضنا الأخير لحسين الشحات والقرار مع اللاعب الآن".

وتترقب جماهير الأهلي موقف حسين الشحات من العرض المقدم له، في ظل رغبة النادي في حسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية قد تقرب وجهات النظر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر برنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، إنه يشعر بوجود انفراجة محتملة في ملف تجديد عقد حسين الشحات، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعب قبل أربعة أيام ولم يكن راضيًا بشكل كامل عن سير المفاوضات في ذلك الوقت.

وأضاف أن الأوضاع قد تتغير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول وائل جمعة على خط المفاوضات، إلى جانب احتمالية تولي الحسين عموتة القيادة الفنية، لافتًا إلى أن المدرب المغربي يُعرف باعتماده على أصحاب الخبرات، وهو ما قد يعزز من فرص استمرار حسين الشحات داخل القلعة الحمراء.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات إيجابية في هذا الملف، وسط ترقب جماهير الأهلي لحسم مستقبل اللاعب مع الفريق.