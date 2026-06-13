صلاح ومبابي وميسي في القائمة.. 10 صفقات تاريخية رفضتها الأندية رغم المليارات

شهدت كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة في قيمة الانتقالات بعدما أصبحت الأندية مستعدة لدفع أرقام فلكية من أجل التعاقد مع أبرز نجوم اللعبة ورغم الإغراءات المالية الضخمة فإن بعض الصفقات لم ترا النور بعدما تمسكت الأندية أو اللاعبون بمواقفهم ورفضوا عروضًا كانت كفيلة بإعادة رسم خريطة سوق الانتقالات.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "Planet Football"، فإن الحديث المتجدد حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جوليان ألفاريز أعاد تسليط الضوء على أكبر العروض التي تم رفضها في تاريخ كرة القدم.

مبابي يتصدر القائمة بعرض الهلال التاريخي

يتربع الفرنسي كيليان مبابي على رأس قائمة أكبر الصفقات المرفوضة في تاريخ اللعبة بعدما قدم نادي الهلال السعودي عرضا قياسيا في صيف 2023 بلغت قيمته 300 مليون يورو للحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان.

ورغم موافقة النادي الفرنسي على الصفقة فإن مبابي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي مفضلًا انتظار فرصته للانضمام إلى ريال مدريد وهو ما تحقق بالفعل بعد عام واحد فقط.

ميسي وإنتر ميلان.. صفقة لم تكتمل

في عام 2006 حاول إنتر ميلان الإيطالي إقناع برشلونة بالتخلي عن موهبته الصاعدة آنذاك ليونيل ميسي مقابل 250 مليون يورو.

لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت العرض بصورة قاطعة، ليواصل النجم الأرجنتيني رحلته الأسطورية داخل برشلونة ويصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ريال مدريد خسر معركة مبابي قبل أن يكسب الحرب

لم تكن محاولة الهلال الوحيدة لضم مبابي إذ تقدم ريال مدريد في صيف 2021 بعروض متتالية وصلت إلى نحو 172 مليون جنيه إسترليني.

ورفض باريس سان جيرمان جميع المحاولات رغم اقتراب نهاية عقد اللاعب قبل أن ينتقل النجم الفرنسي لاحقًا إلى النادي الملكي مجانا بعد انتهاء ارتباطه بالنادي الباريسي.

محمد صلاح.. ليفربول يرفض إغراءات الاتحاد

دخل النجم المصري محمد صلاح دائرة اهتمام الأندية السعودية بقوة خلال صيف 2023، بعدما قدم الاتحاد عرضًا ضخمًا بلغت قيمته نحو 150 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن إدارة ليفربول تمسكت ببقاء قائد منتخب مصر ورفضت التفريط فيه، خاصة مع أهميته الكبيرة داخل المشروع الفني للفريق الإنجليزي.

جوليان ألفاريز أحدث الأسماء في القائمة

أصبح الأرجنتيني جوليان ألفاريز أحدث النجوم المنضمين إلى قائمة الصفقات المرفوضة، بعدما تقدم ريال مدريد بعرض ضخم للتعاقد معه من أتلتيكو مدريد.

لكن إدارة النادي المدريدي تمسكت بمهاجمها الأرجنتيني ورفضت الدخول في أي مفاوضات بشأن رحيله.

نيمار.. عودة لم تكتمل إلى برشلونة

حاول برشلونة استعادة النجم البرازيلي نيمار بعد عامين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وتضمن العرض مبلغا ماليا ضخما إلى جانب ثلاثة لاعبين، إلا أن تعقيدات المفاوضات وتغيير شروط الصفقة حالا دون إتمام العودة المنتظرة إلى "كامب نو".

كوتينيو.. رفض مؤقت قبل الصفقة الكبرى

أمضى برشلونة أشهرا طويلة في محاولة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو خلال عام 2017.

ورفض ليفربول عدة عروض ضخمة قبل أن يوافق في النهاية على بيعه مقابل مبلغ قياسي، لكن الصفقة تحولت لاحقًا إلى واحدة من أكثر الصفقات إخفاقًا في تاريخ النادي الكتالوني.

إيزاك ونيوكاسل.. تمسك بالنجم السويد

يدخل ليفربول بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، مقدمًا عرضًا تجاوز 110 ملايين جنيه إسترليني.

ورغم ضخامة الرقم، رفض نيوكاسل العرض في البداية وتمسك بخدمات اللاعب قبل التوصل لاحقًا إلى اتفاق بشروط مختلفة.

هاري كين.. توتنهام يرفض عرض السيتي

بعد رحيل سيرجيو أجويرو، وضع مانشستر سيتي هاري كين على رأس أولوياته الهجومية.

وتقدم النادي السماوي بعرض بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة توتنهام رفضت التفريط في قائدها، لينتهي الأمر بانتقال كين لاحقًا إلى بايرن ميونخ.

كاكا ومانشستر سيتي.. الصفقة التي هزت أوروبا

في بدايات المشروع الإماراتي داخل مانشستر سيتي حاول النادي الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي كاكا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن العرض كان سيحطم الرقم القياسي العالمي آنذاك فإن اللاعب فضّل الاستمرار مع ميلان، قبل أن ينتقل بعدها إلى ريال مدريد مقابل مبلغ أقل بكثير.

عندما لا تكفي الأموال

تكشف هذه الصفقات أن الأموال وحدها لا تضمن نجاح المفاوضات في عالم كرة القدم فهناك عوامل أخرى تلعب دورًا حاسمًا، مثل رغبة اللاعب، وطموحات الأندية، والمشروعات الرياضية طويلة المدى.

ولهذا تبقى بعض العروض الضخمة مجرد أرقام في السجلات بينما تستمر قصصها في إثارة الجدل حتى بعد سنوات من رفضها.