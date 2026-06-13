مفاجأة صلاح .. تعليق قوي من مدرب بلجيكا قبل مواجهة مصر بكأس العالم

قال رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا إنهم يحترمون كل المنتخبات في المجموعة، لافتًا إلى أنه يعلم قوة محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة".

ستسعى بلجيكا إلى تأكيد مكانتها كمرشحة للفوز بالمجموعة السابعة عندما تفتتح مسيرتها في كأس العالم ضد مصر في سياتل يوم الاثنين، لكن الأفارقة يمكنهم استمداد الثقة من الفوز الذي حققوه عندما التقى الفريقان آخر مرة، وسيأملون في أن تتمكن خطة اللعب المنضبطة من إحباط أحد الفرق الرائدة في أوروبا.

وأضاف جارسيا لموقع "فيفا": "نكنّ احتراماً كبيراً للمنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعتنا".

وأضاف: "هذا هو جوهر كأس العالم. نعرف مصر جيداً؛ فهي من أفضل المنتخبات في أفريقيا. أعرف كل شيء عن محمد صلاح لأنني درّبته في روما".

لا يزال صلاح محور آمال مصر، ويأتي متلهفاً لترك بصمته على أكبر مسرح كروي بعد أن حدّت الإصابة من تأثيره في كأس العالم 2018.

ذُكر اسم بلجيكا كأحد المرشحين المحتملين للفوز، لكن جارسيا لا يُريد التفكير فيما بعد دور المجموعات.

بلجيكا ضد مصر

نظرياً، يمتلك المنتخب البلجيكي جودةً أعلى في جميع مراكز الملعب، ويتوقع أن يبدأ مشواره بثلاث نقاط. أما المنتخب المصري، فليس لديه الكثير ليخسره، وسيثق بقدرته على إحباط خصومه لفترة كافية تسمح لصلاح ومرموش باستغلال الثغرات في الهجمات المرتدة.

"لنبدأ باحترام خصومنا في دور المجموعات. لنهزمهم، ولنحتل صدارة المجموعة، وبعد ذلك سنرى إلى أي مدى يمكننا الوصول".