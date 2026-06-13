كأس العالم.. بيع 70٪ من تذاكر مواجهة مصر وبلجيكا قبل 48 ساعة من المباراة

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته أن نسب المبيعات الخاصة بتذاكر مباراة منتخب مصر وبلجيكا وصلت لهذا الرقم مع اقتراب موعد المباراة، متوقعًا زيادة الإقبال خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

تذاكر مباراة منتخب مصر وبلجيكا

وكتب عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيع أكثر من 70٪ من تذاكر مباراة مصر وبلجيكا قبل 48 ساعة من المباراة، في ظل إقبال جماهيري كبير على حضور اللقاء المرتقب.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة بلجيكا المقررة، مساء الإثنين المقبل، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وركز حسام حسن خلال تدريبات منتخب مصر الأخيرة بمدينة سبوكين الأمريكية، على خطة دفاعية وطريقة 5-3-2، من أجل اللعب بأسلوب دفاعي حذر أمام «الشياطين الحمر»، على أمل استغلال الكرات المرتدة من أجل الوصول لمرمى المنافس وقهره، والخروج بالمباراة بنتيجة إيجابية، لاسيما أن الجهاز الفني يركز على هذا اللقاء، خاصة أنها المواجهة الأولى بالمونديال، فضلا عن قوة المنافس وامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى.

وحسب ما دار في تدريبات «الفراعنة» الماضية، فإن حسام حسن ينوي المداورة بين محمد صلاح وعمر مرموش في مركز المهاجم الصريح، وفقا لأحداث وسير المواجهة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني – أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور أو تريزيجيه – مصطفى زيكو.

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش.

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الوكيل الحصري لنقل مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم:

منتخب بلجيكا

منتخب نيوزيلندا

منتخب إيران

منتخب مصر

ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.