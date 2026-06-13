قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الثقافة: مشروع «السينماتيك» ذاكرة وطنية يجب حوكمتها وصونها للأجيال
أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
باحثة بـ تكنولوجيا التغذية: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب يثير القلق الصحي
مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة للإمارات وقطر
مدبولي: إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.. ولدينا بنية متطورة بقطاع الغاز تعزز مكانتنا الإقليمية
لمناقشة رسالة دكتوراة.. محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف
كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال
التقلبات الحادة في أسعار النفط تثير عزوف المستثمرين عن أحد أكبر أسواق العالم
طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم أسواق الأسهم العالمية في وجه أزمة مضيق هرمز
ارتفاع معدلات الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة
أحمد موسى: الوزراء موجودون في الشارع لمتابعة جودة حياة المواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. بيع 70٪ من تذاكر مواجهة مصر وبلجيكا قبل 48 ساعة من المباراة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته أن نسب المبيعات  الخاصة بتذاكر مباراة منتخب مصر وبلجيكا وصلت لهذا الرقم مع اقتراب موعد المباراة، متوقعًا زيادة الإقبال خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

تذاكر مباراة منتخب مصر وبلجيكا 

وكتب عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيع أكثر من 70٪ من تذاكر مباراة مصر وبلجيكا قبل 48 ساعة من المباراة، في ظل إقبال جماهيري كبير على حضور اللقاء المرتقب.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة بلجيكا المقررة، مساء الإثنين المقبل، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وركز حسام حسن خلال تدريبات منتخب مصر الأخيرة بمدينة سبوكين الأمريكية، على خطة دفاعية وطريقة 5-3-2، من أجل اللعب بأسلوب دفاعي حذر أمام «الشياطين الحمر»، على أمل استغلال الكرات المرتدة من أجل الوصول لمرمى المنافس وقهره، والخروج بالمباراة بنتيجة إيجابية، لاسيما أن الجهاز الفني يركز على هذا اللقاء، خاصة أنها المواجهة الأولى بالمونديال، فضلا عن قوة المنافس وامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى.

وحسب ما دار في تدريبات «الفراعنة» الماضية، فإن حسام حسن ينوي المداورة بين محمد صلاح وعمر مرموش في مركز المهاجم الصريح، وفقا لأحداث وسير المواجهة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني – أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور أو تريزيجيه – مصطفى زيكو.

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش.

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الوكيل الحصري لنقل مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم:

منتخب بلجيكا

منتخب نيوزيلندا

منتخب إيران

منتخب مصر

ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر منتخب بلجيكا منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أصحاب المعاشات

متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

ترشيحاتنا

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

احمد سعد

أحمد سعد يواصل جولته بأمريكا ويحيي حفلاً في شيكاغو الليلة

ممكن يخطف الأنظار و يحقق تفاعل كبير من الجمهور

عودة قوية لنادين نجيم.. ممكن يخطف الأنظار ويحقق تفاعلا جماهيريا كبيرا

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

فيديو

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد