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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت

منتخب هولندا
منتخب هولندا
إسلام مقلد

يستهل منتخب هولندا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب اليابان، في لقاء مرتقب يقام مساء غد الأحد، ضمن منافسات النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، وسط طموحات كبيرة لكلا المنتخبين في تحقيق بداية مثالية.

مواجهة افتتاحية تحمل طابع الحسم المبكر

تأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي السويد وتونس، ما يجعل الصراع على بطاقتي التأهل للدور التالي مفتوحًا منذ الجولة الأولى، في مجموعة تُصنف بأنها من بين الأقوى في البطولة.

وتسعى هولندا بقيادة مدربها رونالد كومان إلى انطلاقة قوية تعزز حظوظ الفريق في المنافسة على الصدارة، بينما يدخل المنتخب الياباني اللقاء بطموحات كبيرة لإثبات قدرته على مقارعة الكبار.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة هولندا واليابان غدًا الأحد، وتنطلق في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، نظرًا لتقارب المستوى الفني بين المنتخبين وسرعة الأداء التي يتميز بها الطرفان.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى إمكانية متابعتها عبر منصة TOD الرقمية.

مشوار هولندا في دور المجموعات

يفتتح المنتخب الهولندي مبارياته بمواجهة اليابان يوم 14 يونيو 2026، قبل أن يلتقي السويد يوم 20 يونيو، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة تونس يوم 26 يونيو، في جدول مزدحم يتطلب جاهزية بدنية وذهنية عالية.

وجاءت مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة على النحو التالي: مواجهة اليابان 14 يونيو الساعة 11 مساءً، السويد 20 يونيو الساعة 8 مساءً، تونس 26 يونيو الساعة 2 صباحًا.

قائمة هولندا في المونديال

تضم قائمة هولندا مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث يتواجد في حراسة المرمى كل من مارك فليكن وروبن روفس وبارت فيربروخن، وفي خط الدفاع فيرجيل فان دايك وميكي فان دي فين ودينزل دومفريس ويوريل هاتو ويان بول فان هيكي ويورين تيمبر.

أما خط الوسط فيضم فرينكي دي يونج وريان جرافينبيرخ وتيجاني رايندرز وتيون كوبمينرز ومارتن دي رون وجوس تيل وكوينتن تيمبر وماتس فيفر، بينما يقود الهجوم ممفيس ديباي وكودي جاكبو ودونيل مالين وبرايان بروبي وجاستن كلويفرت ونوا لانج وكريسينسيو سومرفيل وفوت فيجهورست.

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