ضربة جديدة للطواحين.. تيمبر خارج معسكر هولندا قبل المونديال

تعرض منتخب هولندا لكرة القدم لانتكاسة قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعد تأكد خروج المدافع يورين تيمبر من حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الفخذ.

جاء قرار استبعاد اللاعب عقب متابعة حالته الصحية خلال الأيام الماضية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية عدم جاهزيته الكاملة للمشاركة في البطولة، ما دفع الجهاز الفني والطبي إلى الاتفاق على مغادرته المعسكر المقام في نيويورك لتجنب تفاقم الإصابة.

ويفقد المنتخب الهولندي أحد أبرز عناصره الدفاعية قبل ضربة البداية، خاصة أن تيمبر يُعد من اللاعبين القادرين على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي، كما يمتلك خبرة دولية مهمة اكتسبها خلال السنوات الأخيرة.

ولتعويض هذا الغياب، تحرك المدرب رونالد كومان سريعًا باستدعاء المدافع لوتشاريل جيرترويدا للانضمام إلى صفوف المنتخب، على أمل أن يسهم في سد الفراغ الذي خلفه غياب تيمبر خلال منافسات البطولة.

ويستعد المنتخب الهولندي لخوض منافسات المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات اليابان والسويد وتونس، وسط طموحات بالذهاب بعيدًا في النسخة الجديدة من كأس العالم رغم الضربة المبكرة التي تلقاها الفريق قبل انطلاق المنافسات.