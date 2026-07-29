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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الخامس جمهورية «علمى رياضيات» بالثانوية العامة: توقعت التحاقي بكلية الهندسة ولم أتوقع أن أكون بين الأوائل|صور

محمد وأسرته
محمد وأسرته
نتيجة الثانوية العامة 2026

انطلقت الزغاريد داخل منزل محمد ياسر علي محمد، ابن قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، عقب حصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بين أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات).

وقال محمد لـ "صدى البلد" إنه عرف النتيجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتلقَّ اتصالاً من وزير التربية والتعليم، وكان يتخوف من إبلاغ أسرته، ولكن بعد ظهورها رسمياً انطلقت الزغاريد في المنزل.

وتوافد العشرات من أهالي وجيران محمد للتهنئة بحصوله على المركز الخامس بين أوائل الثانوية العامة، والوحيد بين أبناء محافظة المنوفية.

وأكد محمد أنه حصل على مجموع 319 (حسب النسبة المذكورة 99.6%)، مؤكداً أنه كان يتوقع أن يحصل على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة، وليس أن يكون بين الأوائل.

وأوضح محمد أن الاجتهاد والاعتماد على الله والتركيز هي أسباب تفوقه وبعده عن وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم يمتلك هاتفاً أو حسابات رسمية طوال فترة دراسته.

وتابع أنه سيلتحق بكلية الهندسة لتحقيق حلمه بأن يكون مهندساً.

وأوضحت والدته أنها توقعت أن يكون بين الأوائل، حيث كانت تنتظر مكالمة وزير التربية والتعليم لتهنئتهم بحصول ابنها على مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة.

وتابعت أنها سجدت شكراً لله على تحقيق حلمهم بأن يكون نجلها بين أوائل الثانوية العامة، وأن يلتحق بكلية الهندسة.

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