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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: لن نسمح بأي تهاون أو تقصير من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الرئيسية بالديوان العام، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان تسريع معدلات الأداء ودفع وتيرة العمل وتذليل المعوقات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وقد حضر الاجتماع اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ومديري عموم الإدارة الاستراتيجية ، الشئون المالية ، حماية أملاك الدولة ، الإيرادات ، الحسابات ، المجالس ، المكتب الفني.

واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن، لتقديم الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات المستهدفة ، ومنها قطاع النقل والطرق والمواصلات وتحسين البيئة ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية ومشروعات التنمية الحضرية والريفية للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش موقف أعمال تطوير الحملات الميكانيكية بقويسنا وسمادون  والمجمع التنموى بطبلوها وجروان ، فيما تم عرض الموقف الحالي  للإيرادات والمتأخرات بما يحقق الصالح العام  ،موجهاً بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة للدفع بمعدلات الأداء وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة .

وتضمن الاجتماع، استعراض إجمالي حجم معدات الحملات الميكانيكية بنطاق المراكز والمدن وموقف الصيانة الدورية وكذا إجمالي معدات التدخل السريع ، للوقوف على مدى صلاحية المعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه والارتقاء بمستوى الخدمات، موجهاً بإجراء حصر كامل للمعدات والآلات التابعة لكافة المديريات الخدمية ، والالتزام بتنفيذ خطة الصيانة الدورية من خلال شركة المنوفية لصيانة الآليات لتعظيم الموارد الذاتية وتحقيق النفع العام. 

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الميدانية وتسريع معدلات الإنجاز في مختلف الملفات الخدمية والتنموية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتذليل أى معوقات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أفضل إستغلال لموارد المحافظة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.

المنوفية محافظ المنوفية اجتماع الخطة الاستثمارية محافظة المنوفية

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