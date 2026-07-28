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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ القيادات الأمنية بتجديد الثقة ضمن حركة تنقلات الشرطة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التهنئة إلى اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، واللواء طارق عسران مدير فرع الأمن الوطنى، واللواء أحمد الخرادلى مدير إدارة البحث الجنائى بمناسبة تجديد الثقة لهم ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، التى اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء الأمني، وتعزيز الكفاءة القيادية بمختلف مديريات الأمن.

يأتى ذلك فى ضوء التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية،  وتنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز منظومة الأمن والاستقرار .

إشادة بالقيادات الأمنية وتجديد الثقة فى كفاءاتها
 

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تجديد الثقة فى القيادات الأمنية يعكس ما حققوه من جهود متميزة فى حفظ الأمن والاستقرار، وتنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة، والتعامل مع مختلف الملفات الأمنية والخدمية والقضايا والملفات التى تمس أمن وسلامة المواطنين ، بما أسهم فى ترسيخ دعائم الأمن والإطمئنان داخل المحافظة.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية
 

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تهانيه القلبية للقيادات الأمنية ، مؤكداً استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ، وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وتحقيق المزيد من آمال وطموحات أبناء المحافظة ، فى ظل القيادة الحكيمة للقيادة السياسية .

تقدير للدور الوطنى لرجال الشرطة
 

ثمن المحافظ الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان، وما يقدمونه من تضحيات مخلصة من أجل حماية الوطن وصون مقدراته، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق الأمن والإستقرار، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة داخل الجمهورية الجديدة.

جهود متنوعة

رسالة تقدير ودعم لمسيرة الأمن والتنمية
 

وجدد المهندس عمرو لاشين تقديره لكافة رجال الشرطة ، مؤكداً أن محافظة أسوان ستواصل دعمها الكامل والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بما يسهم فى الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ، وتوفير المناخ الملائم لدفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات فى مختلف القطاعات .

شكر القيادات الأمنية السابقة
 

وقدم عمرو لاشين شكره للقيادات الأمنية السابقة كل فى مجاله على دورهم الهام وجهودهم تجاه الحفاظ على مقدرات الوطن والحالة الأمنية والإنضباط فى أسوان .  

تعكس تهنئة محافظ أسوان للقيادات الأمنية بتجديد الثقة لهم عمق الشراكة والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ، وحرص الدولة على دعم الكفاءات الوطنية بما يرسخ دعائم الأمن والإستقرار ، ويهيئ المناخ المناسب لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات أبناء محافظة أسوان.

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