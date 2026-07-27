بنسبة نجاح تصل لـ 80% .. رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الهندسة

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بشبين الكوم (دور مايو) للعام الجامعي 2025/2026، مقدمًا التهنئة للخريجين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير المنظومة التعليمية، وإعداد مهندسين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والمشاركة في جهود التنمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما تحققه كليات الجامعة من نتائج متميزة يعكس الجهود المتواصلة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وحرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة للتميز والإبداع، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة وفقًا لأعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وأكد القاصد استمرار الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية والمعملية، بما يعزز مكانتها الأكاديمية ويواكب التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات الهندسية، ويؤهل خريجيها للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز سعفان، عميد كلية الهندسة بشبين الكوم، أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات أُنجزت وفق الضوابط المنظمة وبمنتهى الدقة والشفافية، وبمتابعة الدكتور عصام هلال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الذي أشرف على انتظام أعمال الامتحانات وإجراءات الكنترولات وإعلان النتائج، مهنئًا الطلاب الناجحين ومتمنيًا لهم مستقبلًا مهنيًا مشرقًا.

وأشار عميد الكلية إلى أن نسبة النجاح الإجمالية بالفرقة الرابعة بلغت 79.88%، حيث بلغ عدد الطلاب المنتظمين 495 طالبًا، وحضر الامتحانات 492 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 393 طالبًا.

وأضاف أن نسب النجاح بالأقسام العلمية جاءت على النحو التالي:

قسم الهندسة المدنية: 90.91%.

قسم هندسة القوى الميكانيكية: 87.70%.

قسم الهندسة المعمارية: 87.33%.

قسم الهندسة الكهربائية: 83.78%.

قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي: 78.89%.