مصـ ـرع وإصابـة 2 في تصـ ـادم سيارة وموتوسيكل بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية اليوم حادث تصادم صعب بين عربية وموتوسيكل نتج عنه مصرع واصابة 2 على طريق كفر العرب التابعة لمركز تلا

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر العرب التابعة لمركز تلا وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة رجل واصابة امرأة في الحادث

تم الدفع بعربية الإسعاف وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة مستشفى تلا والمصاب إلى الطوارئ لإجراء الاسعافات الأولية ووضعها تحت الملاحظة، وتبين ان المتوفي يدعي محروس. ع يبلغ من العمر 62 عام من قرية زنارة التابعة لنفس دائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة