في مثل هذا اليوم.. منتخب مصر يستهل مشواره في مونديال 1990 بتعادل تاريخي أمام هولندا

في مثل هذا اليوم، الموافق 12 يونيو 1990، خاض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس العالم بإيطاليا، عندما واجه منتخب هولندا في افتتاح مشواره بدور المجموعات.

وقدم الفراعنة أداءً قويًا أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، ونجحوا في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في واحدة من أبرز مباريات المنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وسجل مجدي عبد الغني هدف منتخب مصر الوحيد من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب مصري يهز الشباك في كأس العالم منذ مشاركة المنتخب في نسخة عام 1934، ويخلد اسمه في تاريخ الكرة المصرية بهدف لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجماهير.

وشهدت المباراة أداءً دفاعيًا منظمًا من المنتخب المصري، الذي نجح في فرض التعادل على المنتخب الهولندي، ليحصد نقطة ثمينة في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 1990.