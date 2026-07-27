إعياء شديد في السباق .. آدم ينقذ عدي من الغرق في بطولة الإسكندرية للسباحة

كشف هبة نجيب والدة بطل السباحة آدم رفعت، تفاصيل قيام ابنها بإنقاذ زميله "عدي" من الغرق خلال بطولة الإسكندرية للسباحة .



وقالت هبة نجيب في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" آدم لما وصل لنهاية السباق ملقاش صاحبه وصل لنهاية السباق وبص وراه لقى صديقه فاقد للوعي ".

وتابعت هبة نجيب :" ابني مسبش السباق وهو مخدتش باله من فقدان صديقه للوعي وبعد نهاية السباق رجع له على طول عشان ينقذه ".

ومن جانبه قال محمد رفعت والد بطل السباحة آدم رفعت ، :" انبهرت برد فعل آدم بالتحرك سريعا لإنقاذ زميله الذي فقد الوعي أثناء السباق".

وأكد :" الإجهاد الشديد قد يكون السبب في تعرض عدي إلى إعياء شديد وفقدان للوعي أثناء السباق في بطولة الإسكندرية للسباحة ".

ولفت :" عدي كانت مؤشراته الحيوية جيدة وفور خروج عدي من حمام السباحة كان هناك طبيب طوارئ بجانبه وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ".

