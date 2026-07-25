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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شائعات لا تتوقف.. حملة ممنهجة تستهدف اتحاد السباحة بعد واقعة إرهاق لاعب بإحدى البطولات

اتحاد السباحة
اتحاد السباحة
حسن العمدة

استنكر مصدر بالاتحاد المصري للسباحة الحملة الممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي التي أعقبت الحدث العارض خلال إحدى البطولات التي ينظمها الاتحاد؛ والتي يظهر خلالها لاعب أصابته حالة من الإرهاق التي قد تصيب الكثيرين في مثل هذه المنافسات داخل مصر وخارجها.

وأوضح الاتحاد أن التعامل مع حالة السباح تمت بشكل مثالي؛ حيث إن خروجه لم يستغرق ما بين 15 إلى 20 ثانية بعدما تدخل المنقذين وتم عمل اللازم؛ حيث كانوا في أقصى درجات اليقظة ما جعلهم ينتبهون للاعب منذ اللحظة الأولى للإرهاق، وتم نقله لسيارة الإسعاف لتلقي الإسعافات الأولية بنجاح واستعاد لياقته قبل أن يعود لمتابعة باقي المنافسات سيرًا على قدميه.

ولفت المصدر إلى أن اللاعب لم يفقد كامل تركيزه بدليل استناده إلى الحبل ما يعني أن الإغماء لم يحدث من الأساس ووجه الطفل كان طافيًا فوق المياه حتى لحظة إخراجه من قبل المنقذين إلى سيارة الإسعاف.

وتأتي تلك الشائعات المتداولة ضمن حملة ممنهجة ترمي إلى تجميد نشاط الاتحاد والتأثير على موقفه في الاتحاد الدولي في ظل الاستقرار المالي والإداري الذي يعيشه خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن ترديد تلك الأكاذيب من شأنه التأثير السلبي على الرياضة المصرية وسمعتها إقليما ودوليًا ويحرم مصر من امتيازات رياضية كبيرة.

كما أن الصفحات المشاركة في الحملة على السوشيال ميديا تحمل أسماء مستعارة وبدون هوية رسمية تقوم بترديد تلك الشائعات تخدم أهداف قلة قليلة يقومون بتمويلها من أجل مآرب شخصية دون إعلاء للمصلحة العامة؛ حيث إن نواياهم تسعى لوقف النشاط ومن ثم تأثر عناصر اللعبة من مدربين وحكام سلبا وفقدان مصدر دخلهم وانضمامهم إلى طابور البطالة وتشريد أسرهم من أجل إحداث بلبلة وفوضى في مجتمع السباحة.

وقام الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الصفحات وتقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية والتي تبين أنها تدار من الخارج ضمن حملة ممنهجة ضد  الرياضة المصرية .

وتابع الاتحاد المصري للسباحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وادعاءات كاذبة ومنقوصة ومضللة، تضمنت الزعم – على غير الحقيقة – بوقوع حالة غرق لأحد السباحين نتيجة عدم وجود منقذين أو بسبب عدم انتباه الحكم، وهي ادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي واقعة أو دليل.

وأكد الاتحاد المصري للسباحة أن نشر أو ترويج مثل هذه الأخبار المضللة من شأنه إثارة البلبلة والتأثير في الرأي العام، والإساءة إلى سمعة الرياضة المصرية، فضلًا عما قد يترتب عليه من الإضرار بالمصلحة العامة وتعريض رياضة السباحة المصرية لتداعيات محلية ودولية تمس مكانتها ومصالحها.

واهاب الاتحاد بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والالتزام بالمهنية، وعدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات أو أخبار قبل التحقق من صحتها والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة.

كما يؤكد الاتحاد المصري للسباحة احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في اتخاذ جميع الإجراءات التي كفلها القانون تجاه كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول أخبار أو بيانات كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بسمعة الاتحاد أو الرياضة المصرية أو المساس بالمصلحة العامة.

وجدد الاتحاد المصري للسباحة التزامه الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع البطولات والفعاليات التي ينظمها أو يشرف عليها، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين تظل في مقدمة أولوياته، وأنه لن يتهاون في مواجهة أي محاولات لنشر معلومات غير صحيحة أو الإساءة إلى مؤسسات الرياضة المصرية.

الاتحاد المصري للسباحة إتحاد السباحة الكرة المصرية

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