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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرعة علنية على 3 عمرات مجانية للصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، مساء اليوم الإثنين، قرعة علنية لاختيار الفائزين بـ3 عمرات مجانية، وذلك على مسرح نقابة الصحفيين بالطابق الأرضي.

وجرت مراسم القرعة بحضور الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والأستاذ جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، والأستاذ أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة.

وشهدت القرعة إقبالًا كبيرًا، حيث سجل 700 من الزميلات والزملاء الصحفيين أسماءهم للمشاركة، وأسفرت نتائجها عن فوز كل من:

* الأستاذة ولاء نور الدين – مجلة  المصور

* الأستاذ حسن عادل – أخبار اليوم.

* الأستاذة شيماء سيد حنفي – جريدة العمال.

وتتقدم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين بخالص التهنئة للزملاء الفائزين، سائلةً المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يكتب لهم عمرةً مبرورة وسعيًا مشكورًا.

وأكدت اللجنة أن هذه العمرات المجانية تم توفيرها من الموارد المالية التي نجحت في تنميتها، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم موارد نقابة الصحفيين، بما يسهم في دعم الخدمات والمزايا المقدمة لأعضاء النقابة.

لجنة الحج والعمرة محمد السيد الشاذلي قرعة علنية مجانية الصحفيين

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