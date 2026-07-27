أونكتاد : 1.6 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال 2025

أكد بيدرو مانويل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يرصد تحولاً متسارعاً في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتسارعة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تغير أولويات الشركات والدول في توجيه استثماراتها.

6 % نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية

أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت نمواً بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، فيما يبلغ النمو الحقيقي نحو 4% عند استبعاد العمليات المالية المرتبطة بالمراكز المالية الأوروبية.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة سجلت نمواً بنسبة 11% لتصل التدفقات إليها إلى نحو 723 مليار دولار، بينما ارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% فقط لتبلغ 901 مليار دولار.

وأضاف أن آسيا النامية حافظت على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 644 مليار دولار، فيما حققت جنوب آسيا نمواً بنسبة 44%، كما ارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 14% لتصل إلى 190 مليار دولار.

وأكد أن الاستثمارات العالمية أصبحت أكثر تركّزاً في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية، والتي تستحوذ حالياً على نحو نصف المشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات في هذه القطاعات ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2020 لتصل إلى نحو 580 مليار دولار، مشيراً إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تمثل المحرك الرئيسي لهذه الطفرة الاستثمارية.

وشدد على أن التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية تتيح فرصاً مهمة أمام الاقتصادات النامية للتحول إلى مراكز تصنيع بديلة ومنصات لمعالجة المعادن الحيوية وبوابات للأسواق الإقليمية، مؤكداً أن اغتنام هذه الفرص يتطلب تطوير البنية التحتية وتنمية المهارات البشرية وتعزيز التعاون الدولي.