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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تواصل قرارات منع السباحة بالبحر لليوم الرابع

بورسعيد تواصل قرارات منع السباحة بالبحر لليوم الرابع
بورسعيد تواصل قرارات منع السباحة بالبحر لليوم الرابع
محمد الغزاوى

واصلت محافظة بورسعيد تنفيذ قرار منع السباحة بمياه البحر المتوسط بطول الشاطئ الممتد بحدودها الادارية منع محافظة دمياط غربا الي محافظة شمال سيناء شرقا 

جاء قرار محافظة بورسعيد غدا الاثنين لليوم الرابع بسبب ارتفاع الأمواج و سرعة الرياح حرصا على سلامة ارواح المواطنين رواد الشاطئ من المصطافين و ابناء المحافظة 

بورسعيد تواصل قرارات منع السباحة بالبحر لليوم الرابع 

واصدرت محافظة بورسعيد بيان على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اكدت خلاله منع نزول مياه البحر اليوم الاثنين بكافة شواطئ المحافظة 

واهابت محافظة بورسعيد  بالمواطنين ورواد الشاطئ توخي أقصى درجات الحذر، حيث تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح غدًا الاثنين الموافق ٢٧ يوليو.

واكدت محافظة بورسعيد ان ذلك إلى ارتفاع الأمواج مع وجود تيارات سحب شديدة بالبحر، مما يشكل خطورة بالغة على مرتادي الشاطئ.

وشددت محافظة بورسعيد على تجنب نزول البحر نهائيًا والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ وإرشادات السلامة على الشواطئ، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لأي حالات غرق.

بورسعيد محافظة بورسعيد شاطئ بورسعيد البحر المتوسط

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