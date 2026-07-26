وقع رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري والأستاذ الدكتور محمد فهمي شحاده مدير فرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد اليوم الأحد بالتوقيع تجديد بروتوكول التعاون بين الجانبين والذي تم توقيعه العام الماضي

جاء توقيع البرتوكول بالإنابة عن الأستاذ كامل أبو علي ، رئيس مجلس إدارة النادي المصري والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بحضور الدكتور احمد خلف

رئيس قسم الادارات الرياضية بالاكاديمية ، والدكتور محمد الرشيدي رئيس قسم الشئون الرياضية بفرع الأكاديمية ببورسعيد.



يهدف البروتوكول إلى الاستمرار في تعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة ما بين الجانبين في كافة المجالات ، نظرًا لما يمثله النادي المصري كقلعة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية وما تمتلكه الأكاديمية العربية من كوادر أكاديمية متميزة في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والتربوية ممن لديهم القدرة على التخطيط السليم لكافة مجالات العمل من النواحي الفنية والإدارية والعلمية والتربوية ،

تجديد بروتوكول التعاون بين النادي المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

و يهدف البروتوكول كذلك إلى تبادل استخدام التسهيلات المتاحة لدى كل منهما في كل ما يُتفق عليه من أنشطة وبرامج أو أحداث رياضية مستقبلية بما يخدم الطرفين ويعود بالنفع على المجتمع المحلي ،ومن بين تلك التسهيلات استمرار استخدام النادي المصري الملعب الملحق بمقر الأكاديمية بمدينة بورفؤاد في إقامة تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي 2027/2026.