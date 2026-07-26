وزير الصناعة: افتتاح مصنع جديد للمستحضرات الحيوية يعزز توطين أدوية الأورام ويقود مصر نحو ريادة صناعة الدواء



أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية يأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الوزارة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، لما يمثله من دور محوري في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح مصنع "إيبيكو 3" التابع للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة "أكديما"، والدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو، وعدد من قيادات قطاعي الصناعة والدواء.



مستوى دقة عالى

وأشاد الوزير بما يتمتع به المصنع من مستويات عالية في الجودة والدقة والأمان، موضحًا أنه يمثل إضافة نوعية لجهود الدولة في توطين صناعة الدواء، حيث يستهدف توفير أدوية علاج الأورام وأمراض الدم بجودة عالمية وأسعار مناسبة، كما سيتولى إنتاج نحو 14 مستحضرًا دوائيًا لعلاج الأورام وأمراض الدم والخصوبة وأمراض الكلى والأنيميا، بما يدعم تصنيع المستحضرات والبدائل الحيوية محليًا.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تشجع تبني أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة في الصناعات الدوائية، بما يعزز إنتاج مستحضرات مبتكرة وعالية الجودة، ويدعم التوسع في الأسواق التصديرية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمصانع، وتيسير إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز تنافسية الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن مصنع "إيبيكو 3" يجسد نجاح الدولة في تحقيق التكامل بين وزارتي الصناعة والصحة والسكان، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، ويؤهله لمنافسة كبرى مصانع الأدوية عالميًا.

ويقام المصنع على مساحة 10.5 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، فيما تمتلك الشركة ثلاثة مصانع بإجمالي مساحة 130.5 ألف متر مربع، وتنتج 425 مستحضرًا دوائيًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 327 مليون عبوة سنويًا، مع نسبة مكون محلي تبلغ 60%.



صادرات ل60 دوله

وتصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم بإجمالي صادرات سنوية تبلغ 60 مليون دولار، وتستحوذ على 25% من إجمالي صادرات الدواء المصرية، و30% من صادرات الدواء المصرية إلى أفريقيا، كما توفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة.

ويُعد مصنع "إيبيكو 3" الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط المتخصص في التصنيع الكامل للمستحضرات والبدائل الحيوية، بدءًا من الخلايا المعدلة وراثيًا وتقنيات زراعة الأنسجة، مرورًا بإنتاج وتنقية البروتينات، وصولًا إلى المستحضر الدوائي النهائي في صور متعددة تشمل الحقن الجاهزة والخراطيش والأفلام.

وشهدت الزيارة تفقد وزيري الصناعة والصحة لخطوط إنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية، وخطوط التعبئة الآلية، والمفاعلات الحيوية أحادية الاستخدام، حيث اطلعا على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع الدوائي.