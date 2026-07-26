طفرة تنموية جديدة ببورسعيد.. تطوير حديقة المسلة لتحسين المشهد الحضاري

أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، إشارة بدء أعمال تطوير حديقة المسلة (ميدان الشهداء)، التي تعد واحدة من أكبر وأهم الحدائق الرئيسية بالمحافظة، وذلك في خطوة جديدة تعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

محافظ بورسعيد يطلق إشارة البدء لتطوير إحدى أكبر الحدائق الرئيسية

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير حديقة المسلة يأتي ضمن رؤية المحافظة لإعادة إحياء الحدائق العامة وتحويلها إلى متنفس حضاري يليق بأهالي بورسعيد وزائريها، خاصة في ظل الموقع المتميز الذي تتمتع به الحديقة، باعتبارها إحدى أبرز الحدائق الواقعة في قلب المحافظة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير سيتم تنفيذها على عدة مراحل، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتعاون مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في نموذج يعكس تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص لدعم جهود التنمية وتحقيق التنمية المستدامة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للحديقة و النصب التذكاري و الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير الميادين والحدائق العامة والمناطق الحيوية، بما يعكس الوجه الحضاري لبورسعيد ويحقق أفضل مستوى من الخدمات والترفيه للمواطنين.