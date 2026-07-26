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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق باستاد النادي المصري

محافظ بورسعيد: إنجاز 90% من أعمال توصيل الصرف الصحي للاستاد
محافظ بورسعيد: إنجاز 90% من أعمال توصيل الصرف الصحي للاستاد
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق الخاصة بالاستاد، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ شبكات المرافق الأساسية، تمهيدًا للانتهاء منها وبدء التشغيل الكامل للمشروع.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروع استاد النادي المصري

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة عزيزة طايع رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد: إنجاز 90% من أعمال توصيل الصرف الصحي للاستاد

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل والدفع بمزيد من المعدات والعمالة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان سرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق وفق أعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع أهمية استاد النادي المصري كأحد أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة، ويلبي تطلعات جماهير بورسعيد.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول نسب التنفيذ، حيث تم الانتهاء من نحو 90% من أعمال توصيل مرفق الصرف الصحي بالاستاد، بعد إنجاز المرحلة الأولى بالكامل بطول 140 مترًا

كما تم الانتهاء من جميع أعمال توصيل مرفق مياه الشرب والشبكات الداخلية بالاستاد، بما يعزز جاهزية المنشأة من الناحية التشغيلية، بينما يجرى الانتهاء من المراحل الأولية لمرفق الاتصالات

وفي ختام الجولة، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمراحل تنفيذ المشروع، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من أعمال المرافق في أسرع وقت، تمهيدًا لدخول استاد النادي المصري الخدمة باعتباره صرحًا رياضيًا يمثل إضافة كبيرة لمحافظة بورسعيد ويحقق حلم جماهير النادي المصري

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد استاد النادي المصري

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