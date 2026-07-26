مد تقديم الشهادات الصحية لطلاب مدارس بورسعيد حتى 30 سبتمبر

أكد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، تقرر مد فترة تقديم الشهادات الصحية الخاصة بطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية حتى يوم 30 سبتمبر المقبل، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة لاستكمال الإجراءات المطلوبة في التوقيت المناسب.

بدوي يشدد على المدارس بقبول ملفات الطلاب واستكمال الشهادات الصحية حتى 30 سبتمبر

وتقدم محمود بدوي بخالص الشكر والتقدير لمعالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على اتخاذ القرارات التي تستهدف التيسير على المواطنين وأولياء الأمور، وتوفير أفضل السبل لضمان انتظام واستقرار العمل داخل المؤسسات التعليمية.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته إلى مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمختلف المراحل بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات معالي المحافظ، وقبول ملفات الطلاب وعدم تعطيل إجراءات التقديم، مع السماح باستكمال الشهادات الصحية وباقي المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة حتى 30 سبتمبر القادم.

وشدد محمود بدوي على ضرورة قيام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ التعليمات بكل دقة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لأولياء الأمور، بما يضمن سهولة الإجراءات وإنهاء أعمال قبول الطلاب في إطار من التنظيم والانضباط.

وأشار مدير المديرية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لانطلاق العام الدراسي الجديد، وحرصها على تهيئة المناخ المناسب لاستقبال الطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار للعملية التعليمية.