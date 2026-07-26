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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هيئة الكتاب تعلن فتح باب الاشتراك في معرض العلمين الأول للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب فتح باب الاشتراك في معرض العلمين الأول للكتاب، الذي يقام ضمن المبادرة الوطنية الكبرى التي يطلقها المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان «ملتقى أطفال مصر.. اكتشف مدن مصر الحديثة»، وتحمل شعار «مصر بمدنها الجديدة.. وطن يتسع للجميع»، وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 27 يوليو 2026.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة، وتعزيز العدالة الثقافية، والوصول بالكتاب والأنشطة الإبداعية إلى المدن الجديدة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.


ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة ستة أسابيع، خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى الخامس عشر من سبتمبر 2026، ليكون أحد أبرز الفعاليات الثقافية الصيفية، حيث يوفر للجمهور أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من دور النشر المشاركة، في مختلف مجالات المعرفة، بأسعار مناسبة تشجع على القراءة واقتناء الكتب.


ويأتي معرض العلمين الأول للكتاب ضمن رؤية الهيئة المصرية العامة للكتاب للتوسع في تنظيم معارض الكتب بالمحافظات والمدن الجديدة، وتحويلها إلى منصات ثقافية متكاملة تجمع بين الكتاب والأنشطة الفنية والإبداعية، بما يعزز الحراك الثقافي ويزيد من فرص وصول المنتج الثقافي إلى مختلف فئات المجتمع.


كما يشهد المعرض برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الموجهة للأطفال والأسر، يتضمن ورشًا فنية وإبداعية، وأنشطة للقراءة، ولقاءات تثقيفية، وعروضًا تفاعلية، وذلك في إطار مبادرة «ملتقى أطفال مصر»، التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتعريفهم بما تشهده مصر من مشروعات قومية وتنموية في المدن الجديدة.


وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن فتح باب الاشتراك يمثل بداية الاستعدادات لهذا الحدث الثقافي الجديد، الذي يُنتظر أن يصبح إضافة مهمة إلى خريطة معارض الكتاب في مصر، وأن يسهم في دعم صناعة النشر، وتعزيز دور الثقافة في التنمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض العلمين الأول للكتاب المجلس الأعلى للثقافة ملتقى أطفال مصر

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