ميناء رفح البري يستقبل 95 جريحاً ومريضًا ومرافقا فلسطينًا من قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم/الأحد/، الدفعة 66 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين؛ والتى تشمل 95 فلسطينيا «36مصاباً ومريضًا فلسطينياً و59مرافقًا لهم» قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري، إن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة قامت بتوقيع الكشف الطبي على المرضى؛ تمهيدا لتحويلهم إلى العلاج في عدد من المستشفيات، ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف.

وأوضح المصدر، أن تلك الدفعة تعد الـ66، حيث سبقها وصول 65 دفعة منذ إعادة فتح الجانب الفلسطيني من ميناء رفح البري في شهر فبراير الماضي، والذي كانت تغلقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.