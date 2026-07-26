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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أوائل الأزهر يرسمون الفرحة في الغربية.. والمحافظ يهنئهم: أنتم مصدر فخر لكل بيت

اوائل الشهادة الأزهرية بالغربية
اوائل الشهادة الأزهرية بالغربية
الغربية أحمد علي

هنأ اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة الغربية، بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، معربًا عن خالص تهانيه للطلاب والطالبات وأسرهم، ومؤكدًا أن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، ويعكس تميز أبناء الغربية وقدرتهم على تحقيق أعلى المراتب.

توجيهات محافظ الغربية 

وقال المحافظ إن نتيجة هذا العام حملت فرحة خاصة لأبناء الغربية، بعدما حصدت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم العلمي، بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%، لتسجل اسمها في صدارة أوائل الثانوية الأزهرية، وتضيف إنجازًا جديدًا لسجل أبناء المحافظة المتفوقين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشهدت قائمة أوائل القسم العلمي بالمحافظة قصة نجاح مميزة، بعدما ضمت ثلاثة من أبناء عائلة جعبوبة، وهم الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، والطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة الحاصلة على 642 درجة بنسبة 98.77%، وشقيقتها التوأم إسراء الشناوي يوسف جعبوبة الحاصلة على 641 درجة بنسبة 98.62%، إلى جانب الطالب معاذ محمود العدوي شعبان الحاصل على 641 درجة بنسبة 98.62%، والطالبتين علياء جمال محمد المتولي زلط ومريم أحمد نبيل عبد الحليم منصور، الحاصلتين على 640 درجة بنسبة 98.46%، في مشهد يعكس قيمة الاجتهاد والدعم الأسري في صناعة التفوق.

اوائل الثانوية الأزهرية 

وفي القسم الأدبي (مبصر)، ضمت قائمة الأوائل الطالبة هدى محمود أحمد محمود العنوفي الحاصلة على 571 درجة بنسبة 96.78%، والطالب مصطفى محمد إبراهيم عاشور الحاصل على 569 درجة بنسبة 96.44%، والطالبة آية أيمن عبد الفتاح أحمد النجار الحاصلة على 561 درجة بنسبة 95.08%، والطالبة منار شعبان عبد المجيد أبو الفتوح يوسف الحاصلة على 560 درجة بنسبة 94.92%، والطالبة سندس محمد السيد إبراهيم الفخراني الحاصلة على 559 درجة بنسبة 94.75%.

تهنئة الثانويه الأزهرية 

كما وجه محافظ الغربية التهنئة إلى أوائل القسم الأدبي من المكفوفين، مؤكدًا أن ما حققوه يمثل نموذجًا ملهمًا في العزيمة والإصرار، ويبرهن أن النجاح تصنعه الإرادة قبل أي شيء. وهنأ الطالبة مريم عبد المجيد عبد الحكيم جميل الحاصلة على 435 درجة بنسبة 79.09%، والطالب عبد الرحمن طلعت توفيق البسطويسي الحاصل على 431 درجة بنسبة 78.36%، والطالب محمد عادل ربيع عبد الفتاح شكر الحاصل على 419 درجة بنسبة 76.18%، مشيدًا بما قدموه من نموذج مشرف يستحق كل التقدير.

واختتم المحافظ تهنئته متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام النجاح والتوفيق، وأن يواصلوا رحلة التميز في مراحلهم التعليمية المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل طالب مجتهد، لأن الاستثمار الحقيقي هو في عقول أبنائها.

أخبار محافظ الغربية تحرك تنفيذي اوائل الثانوية الأزهرية قري مركز قطور

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