مفاجأة الصيف الكبرى.. نادي أوروبي يضع صلاح على رأس أولوياته

بات النجم المصري بات النجم المصري محمد صلاح على أعتاب خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بعدما تلقى عرضا ماليا ضخما من نادي فنربخشة التركي في صفقة قد تكون من أبرز تحركات سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يركز فيه قائد منتخب مصر على مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حيث يستعد المنتخب الوطني لافتتاح مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا.

ويعيش محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعد انتهاء رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي والتي امتدت لما يقرب من تسعة أعوام، حقق خلالها نجاحات استثنائية جعلته واحدا من أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.

وخلال فترة وجوده داخل قلعة “أنفيلد” شارك صلاح في 442 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 257 هدفا وساهم في حصد العديد من البطولات الكبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى جانب مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

ورغم بلوغه الثالثة والثلاثين من عمره لا يزال النجم المصري يحافظ على مستويات فنية وبدنية مميزة، وهو ما أبقاه ضمن دائرة اهتمام عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه والاستفادة من خبراته الكبيرة وقدراته الهجومية الاستثنائية.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نادي فنربخشة التركي دخل بقوة في سباق التعاقد مع محمد صلاح، بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بصفقة عالمية من العيار الثقيل.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة العرض المقدم للنجم المصري قد تصل إلى 90 مليون يورو على مدار ثلاثة مواسم، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب داخل أروقة النادي التركي.

كما أكدت المصادر ذاتها وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين بشأن العديد من بنود التعاقد، خاصة المتعلقة بالجوانب المالية، الأمر الذي عزز من فرص إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر المفاوضات الحالية القرار النهائي من إدارة النادي ولجنة كرة القدم وسط حالة من التفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق رسمي ينقل قائد منتخب مصر إلى محطة جديدة في مشواره الاحترافي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيشكل انضمام محمد صلاح إضافة فنية وتسويقية هائلة لفنربخشة الذي يضم بالفعل مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، ما قد يمنح الفريق دفعة قوية للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

ويبقى مستقبل محمد صلاح أحد أكثر الملفات إثارة في سوق الانتقالات الحالي في ظل ترقب الجماهير المصرية والعالمية للوجهة المقبلة للنجم الذي واصل كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية على مدار السنوات الماضية.