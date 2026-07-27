حركة الداخلية 2026.. تجديد الثقة في مدير مباحث الجيزة صاحب السجل الأمنى الحافل

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، حيث جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة فى اللواء علاء فتحى مديراً للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ليعكس هذا القرار رغبة أكيدة في ترسيخ حالة الاستقرار الأمني داخل واحدة من أكبر وأهم المحافظات.

تدرج اللواء علاء فتحى مدير مباحث الجيزة في العديد من المواقع الشرطية الهامة، واكتسب عبر محطاتها المختلفة خبرات تراكمية واسعة خاض خلالها معارك أمنية معقدة، ووصل إلى موقع نائب مدير مباحث الجيزة، بعدما يتولى قيادة الإدارة العامة للمباحث العام الماضي، وحقق نجاحات لافتة دفعت القيادة الأمنية إلى تجديد الثقة به هذا العام لمواصلة مسيرته في حماية الشارع ورسخ الاستقرار.

لم يكن تجديد الثقة في اللواء علاء فتحي وليد المصادفة، بل جاء تتويجاً لمسيرة أمنية حافلة بالإنجازات الفذة، ورصيد زاخر بالنجاحات الميدانية التي جعلت منه رقماً صعباً في معادل الأمن العام.

يُعرف الرجل داخل أروقة الجهاز الأمني بأنه صاحب "مدرسة فريدة" تقوم على التحليل الدقيق والعمل الميداني الجاد، متسلحاً بقدرة فائقة على فك طلاسم أكثر الجرائم غموضاً، وتحديد هوية المتهمين في أوقات قياسية، وهو ما أضفى طابعاً من الحسم والسيطرة الأمنية الكاملة في نطاق عمله.



ولعل ما يميز هذه التجربة الأمنية لا يقتصر فقط على الجانب الجنائي، بل يمتد إلى الجانب الإنساني والمهني؛ حيث يحرص اللواء علاء فتحي باستمرار على غرس مفاهيم السيادة القانونية لدى ضباطه، مؤكداً في كل مناسبة على أهمية احترام كرامة المواطن وحسن معاملته، لتصبح حماية الأمن ورعاية الحقوق خطين متوازيين لا يفترقان في عقيدته الميدانية.

حركة تنقلات الداخلية 2026

• لواء / محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .

• لواء / حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ".

• لواء / حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".

• لواء / جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".

• لواء / عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".

• لواء / أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .

• لواء / حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .

• لواء / عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".

• لواء / عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .

• لواء / أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" .

• لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" .

• لواء / عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" .

• لواء / حازم محمود "مدير أمن أسيوط" .

• لواء / تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" .

• لواء / عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" .

• لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" .

• لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" .

• لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" .

• لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" .

• لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .



