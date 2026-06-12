4 مباريات فقط في كأس العالم شهدت إشهار بطاقة حمراء مباشرة.. عليها

لم تشهد مباريات كأس العالم إشهار البطاقه الحمراء سوى في 4 مباريات فقط.
وكانت تلك المباريات :
البرازيل ضد تشيكوسلوفاكيا في 1938
المجر ضد البرازيل في 1954
جنوب أفريقيا ضد الدنمارك في 1998
المكسيك ضد جنوب أفريقيا في 2026
أما أكبر عدد بطاقات حمراء في مباراة واحدة في كأس العالم فهي كالتالي :
4 — البرتغال ضد هولندا (2006)
3 — جنوب افريقيا ضد المكسيك (2026)
3 — أستراليا ضد كرواتيا (2006)
3 — جنوب أفريقيا ضد الدنمارك (1998)
3 — إيطاليا ضد أمريكا (2006)
3 — البرازيل ضد التشيك (1938)
— المجر ضد البرازيل (1954)