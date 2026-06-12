في هذا السن وقادر على مواصلة المشوار.. الغندور يتغنى بعبد الله السعيد

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بتألق اللاعب عبد الله السعيد، خلال مشواره مع نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الله اكبر عليك يا عبد الله وفي هذا السن وقادر علي مواصلة المشوار ومازال لديك الشغف ربنا يحفظك ويحميك من العين”.

وكان قد أثار خالد الغندور حالة من الجدل بعد حديثه عن المقارنة البدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح، مؤكدًا تمسكه برأيه رغم الانتقادات التي تعرض لها.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك الكثير من الأشخاص غضبوا من تصريحاته التي قال خلالها إن مستوى اللياقة البدنية لعبد الله السعيد أفضل من محمد صلاح، مشيرًا إلى أن متوسط جري السعيد خلال المباراة وقدرته على التحمل أعلى من نجم منتخب مصر.

وأضاف الغندور أن هذا الأمر لا يرتبط بعامل السن، مؤكدًا أن ما طرحه يمثل وجهة نظره الشخصية، رغم اعتراض عدد كبير من المتابعين وسخريتهم من تصريحاته.

واختتم رسالته قائلًا: “على العموم ده رأيي، والأيام قادمة والصبر جميل”.