خطوة جديدة .. رباعي الكرة المصرية يحصدون ماجستير الإدارة الرياضية من إسبانيا

حصل نجوم الكرة المصرية، عبدالله السعيد لاعب الزمالك، ووليد سليمان نجم الأهلي السابق، وطارق حامد لاعب الزمالك السابق، وأحمد حجازي لاعب الأهلي السابق، على درجة ماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة SBI في برشلونة.

نجوم الكورة المصرية

وظهر اللاعبون خلال صور متداولة من حفل التخرج الذي أُقيم داخل مدينة برشلونة الإسبانية، وسط أجواء احتفالية مميزة، كما التُقطت لهم لقطات داخل ملعب "كامب نو" أحد أشهر الملاعب في العالم.

ويأتي حصول النجوم المصريين على هذه الدرجة العلمية في إطار توجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين إلى تطوير مسيرتهم المهنية بعد الاعتزال أو في مراحله الأخيرة، من خلال الدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية.

وشهدت الفعالية تواجد مجموعة من الشخصيات الرياضية البارزة، في خطوة تعكس اهتمام اللاعبين بتأهيل أنفسهم للعمل الإداري داخل الأندية والاتحادات مستقبلاً، إلى جانب خبراتهم الكبيرة داخل الملاعب.