المغرب يبعث رسالة قوية قبل المونديال برباعية نظيفة أمام مدغشقر

حقق منتخب المغرب فوزًا عريضًا على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لخوض منافسات كأس العالم 2026.

أحداث المباراة

ودخل المنتخب المغربي اللقاء بقوة، حيث افتتح إسماعيل صيباري التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية سريعة منذ البداية.

وواصل صيباري تألقه خلال الشوط الأول، بعدما عاد ليضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 24، ليعزز تقدم المغرب قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 77.

واختتم المهاجم المخضرم أيوب الكعبي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 86، مؤكدًا تفوق "أسود الأطلس" وإنهاء المباراة بانتصار كبير ومستحق.