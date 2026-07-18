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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم يصل لمحطة سنترال بارك في نيويورك

كاس العالم
كاس العالم
ياسمين تيسير

نشرت الصفحه الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ” صور ل كاس العالم في محطة جراند سنترال

وأكدت الصفحة أن كأس العالم وصل إلى محطة جراند سنترال في نيويورك قبل النهائي المنتظر بين الأرجنتين وإسبانيا.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تأهل منتخب الأرجنتين  لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أقيمت المباراة على ملعب أتالانتا.

وتذاع المباراة عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم .

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