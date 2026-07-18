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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة للقوات الأوكرانية

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت ، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".

من جهة أخرى، نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقطع فيديو يُظهر تدمير سفينة تحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة "زميني" في البحر الأسود.

وكانت الوزارة، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو وطائرات هجومية مسيرة ليلة 18 يوليو الجاري.

وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية سفينة شحن تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء عبورها بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود، وذلك باستخدام طائرتين مسيرتين من طرازي "جيران" و"جيربيرا- سيكر".

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية الوقود الطاقة

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