للشباب المقبل على الزواج..كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتوفير حلول سكنية تناسب مختلف الفئات، من خلال طرح نظام الإيجار التمليكي، الذي يمنح الشباب ومحدودي الدخل فرصة الحصول على وحدة سكنية دون الحاجة إلى سداد مقدم كبير، مع إمكانية تملكها بعد فترة من الإقامة، في إطار التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي.

الإيجار التمليكي يستهدف الشباب وحديثي الزواج

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في شؤون الإسكان، إن نظام الإيجار التمليكي يستهدف الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات كبيرة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، بما يتيح لهم الحصول على مسكن مناسب ثم تملكه في وقت لاحق.



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان طرحت منذ عام 2014 مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن بعض الفئات، مثل الأعزب وحديثي الزواج، كانت تواجه صعوبة في الحصول على وحدة بسبب نظام الأولويات الذي يمنح الأفضلية للأسر.

نظام مرن يبدأ بالإيجار وينتهي بالتملك

وأشار عبد الناصر إلى أن نظام الإيجار التمليكي يعتمد على تأجير الوحدة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى، ليصل إجمالي مدة الإقامة إلى ست سنوات، وبعدها يحق للمستفيد تملك الوحدة إذا رغب في ذلك.



وأضاف أن هذا النظام يمنح المستفيد مرونة كبيرة، خاصة خلال السنوات الأولى من الزواج، التي قد تشهد تغيرات في الظروف المالية، دون تحميله أعباء مالية كبيرة في بداية الحصول على السكن.

خصم قيمة الإيجار من ثمن الوحدة

وأكد أن جميع المبالغ التي يسددها المستفيد كقيمة إيجارية خلال فترة التعاقد تُخصم من السعر النهائي للوحدة عند التملك، موضحًا أنه إذا كان سعر الوحدة مليون جنيه، وسدد المستفيد 200 ألف جنيه خلال فترة الإيجار، فلن يدفع سوى القيمة المتبقية، سواء نقدًا أو من خلال نظام التمويل العقاري المطبق في الإسكان الاجتماعي.

التملك ليس إلزاميًا

وأوضح المتخصص في شؤون الإسكان أن المستفيد غير ملزم بشراء الوحدة في نهاية مدة التعاقد، إذ يمكنه إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى أو بعد انتهاء السنوات الست، دون الالتزام باستكمال إجراءات التملك، وهو ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار النظام الذي يتناسب مع ظروفهم المالية.