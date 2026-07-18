مدحت عبدالهادي: أؤيد شركة الكرة بالزمالك.. وأرفض منح المستثمرين النسبة الأكبر

أبدى مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، تحفظه على نسب ملكية المستثمرين في شركة الكرة، مؤكدًا أنه لا يرفض فكرة إنشاء الشركة، لكنه يرى ضرورة الحفاظ على حقوق نادي الزمالك ومنح الجمعية العمومية جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار.

وقال عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "أنا موافق على إنشاء شركة الكرة، لكن معترض على النسب، فمن الممكن أن يأتي المستثمر هذا الموسم ويعيد بيع الفريق في الموسم التالي".

وأضاف: "لازم مجلس الإدارة يعلن كل التفاصيل الخاصة بشركة الكرة، ويكشف هوية المستثمرين، لأن منح المستثمرين نسبة 60% قد يؤدي إلى إغلاق نادي الزمالك".

وتابع: "إذا تعرض المستثمر للخسارة وقرر بيع حصته، من الممكن أن يبيعها لأي طرف، لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط واضحة تحمي النادي".

وشدد عبدالهادي على ضرورة الشفافية، قائلًا: "اللي بنطلبه إن مجلس الإدارة يوضح كل التفاصيل لأعضاء الجمعية العمومية، ولازم تكون النسبة الأكبر لصالح نادي الزمالك".

وعن احتراف حسام عبدالمجيد في الدوري البلغاري، قال: "الدوري البلغاري ليس من الدوريات القوية، لكن لا أراه مجرد كوبري للانتقال إلى نادٍ آخر".

واختتم تصريحاته بالحديث عن أحمد سيد "زيزو"، قائلًا: "زيزو لن يوافق على تخفيض راتبه مع الأهلي، وببساطة هو رحل عن الزمالك من أجل الانضمام إلى الأهلي بسبب المقابل المالي".