عبدالحميد بسيوني: تلقيت 3 عروض خارجية.. والزمالك يجب أن يحتفظ بالأغلبية في شركة الكرة

كشف عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، عن تلقيه ثلاثة عروض تدريبية من خارج مصر، كما أكد رفضه أن تكون الأغلبية في شركة الكرة لصالح المستثمرين، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يجب أن يحتفظ بالنسبة الأكبر، كما وصف رحيل محمود حسن تريزيجيه عن الأهلي بالخسارة الفنية.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "تلقيت ثلاثة عروض تدريبية من أندية في الأردن وسلطنة عمان وليبيا، ولم أحسم قراري حتى الآن، وسيتم تحديد وجهتي خلال الفترة المقبلة

وأضاف: "الزمالك ملك لجماهيره، ولذلك لابد أن تكون النسبة الأكبر في شركة الكرة لصالح نادي الزمالك، وليس لصالح المستثمرين".

وتابع: "من حق المستثمر تحقيق مكاسب، لكن في النهاية يجب أن يظل القرار والسيطرة في يد نادي الزمالك، بما يحفظ حقوقه ومستقبله".

واختتم بسيوني تصريحاته قائلًا: "رحيل محمود حسن تريزيجيه يمثل خسارة فنية كبيرة للنادي الأهلي، لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وتأثير واضح داخل الفريق".