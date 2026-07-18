الأناكوندا ليس الأول.. نجوم الأهلي والزمالك جار البحث عنهم

مازال الصراع بين الأهلي والزمالك مستمر سواء داخل الملعب او خارجه حيث يواصل مسؤولو قطبي الكرة المصرية على خطف المواهب المميزة

وهناك قائمة تضم أسماء لامعه كانت نجوم في الاهلي وانضمت للزمالك والعكس :

ابراهيم سعيد

ترك الأهلي بشكل مفاجئ عام 2004 وتغيب عن التدريبات وانتقل بعدها لـ الزمالك.

عمرو زكي

تغيب عمرو زكي عن تدريبات ويجان الإنجليزي موسم 2008 بعد مشاركته مع المنتخب بتصفيات المونديال.

عصام الحضري

عام 2008 غاب عصام الحضري عن تدريبات الأهلي وتبين سفره إلى سويسرا وتوقيعه عقود مع نادي سيون.

شيكابالا

في سبتمبر 2014 إدارة نادي سبورتنج لشبونة أعلنت أنها لا تعلم مكان الأباتشي

محمود بنتايج

انقطع محمود بنتايج عن تدريبات الزمالك بسبب مستحقاته المالية وانتهت بحل الأزمة

مصطفى محمد

غاب مؤخرا عن تدريبات نانت الفرنسي بعد هبوط الفريق والمدرب توعده بالعقوبات.