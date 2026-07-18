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الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى القصر الرئاسي التنزاني ، حيث كان في استقبال سيادته الرئيسة التنزانية سامية حسن.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، حيث أطلقت المدفعية طلقاتها ترحيبا بالرئيس السيسي، واستعرض سيادته حرس الشرف وعٌزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين المصري والتنزاني.

وتبادل الرئيس السيسي التحية مع المواطنين التنزانيين الذين اصطفوا لتحيته ملوحين بأعلام مصر وتنزانيا.

وصافح الرئيس السيسي أعضاء الوفد التنزاني، كما صافحت الرئيسة التنزانية أعضاء الوفد الرسمي الموافق للرئيس السيسي.

وشاهد الرئيس السيسي عرضا فلكلوريا يعبر عن التراث التنزاني، كما سجل سيادته كلمة في دفتر التشريفات.

ومن المقرر أن يعقد السيد الرئيس والرئيسة التنزانية اجتماعا ثنائيا مغلقا، تعقبه المباحثات الموسعة بين الجانبين، كما يشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم.

ويعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، وتقام مأدبة غداء رسمية تكريماً للسيد الرئيس، ثم يشارك سيادته والرئيسة التنزانية في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القصر الرئاسي التنزاني الرئيسة التنزانية سامية حسن

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