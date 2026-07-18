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إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن 2026

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تعلن وزارة الأوقاف نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025/2026م، وذلك في إطار اهتمامها بتأهيل محفظي القرآن الكريم، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لدارسي المراكز، بما يسهم في إعداد كوادر قرآنية مؤهلة تجمع بين إتقان الحفظ، وصحة الأداء، والفهم الصحيح.

وتهنئ وزارة الأوقاف جميع الطلاب الناجحين، راجية لهم دوام التوفيق والتميز، كما تحثهم على مواصلة الاجتهاد والتحصيل العلمي، سائلين الله تعالى أن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

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في سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، أن تجديد الخطاب الديني لم يعد يقتصر على تناول القضايا التقليدية، بل يقوم على مواكبة حياة الناس وملامسة احتياجاتهم اليومية، بما يسهم في ترسيخ الوعي والسلوك الإيجابي داخل المجتمع.

وقال رسلان - في مداخلة هاتفية ببرنامج ( هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - "إن جزءًا أساسيًا من تجديد الخطاب الديني يتمثل في الالتحام الحقيقي مع قضايا المواطنين.. مشيرا إلى أن ملف السلامة المرورية يأتي في مقدمة هذه القضايا في ظل ما تكشفه الإحصاءات من حوادث مرورية تؤثر على قائدي المركبات والركاب والمشاة على حد سواء.

وأوضح أن دور وزارة الأوقاف يركز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور، باعتباره مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مستخدمي الطريق، سواء كانوا سائقين أو ركابًا أو مشاة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الوزارة توسعت في أدواتها التوعوية لمواكبة التحولات الرقمية، من خلال تكثيف حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر رسائل توعوية يقدمها نخبة من الأئمة والواعظات، إلى جانب تصميم مواد توعوية وبانرات رقمية تستهدف مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب.

وأضاف أن الوزارة بدأت أيضا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديوهات توعوية في عدد من المجالات، من بينها السلامة المرورية.. مؤكدا أن هذه التجربة تشهد تطويرًا مستمرًا بما يعزز وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، 26 قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات الإقليمية تحت عنوان "ثقافة السلامة المرورية مسؤولية الجميع"، على أن تسبق فعالياتها مقرأة للواعظات.

وتأتي هذه القوافل في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال التأكيد على أن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يمثل مسؤولية شرعية ووطنية ومجتمعية. 

إعداد محفظي القرآن إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الأوقاف

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