الحصة الأكبر للنادي.. رسالة من أحمد سليمان لجماهير الزمالك بشأن شركة الكرة

وجه أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة للجماهير .

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"

تابعت عن كثب خلال الأيام الماضية، وتلقيت ببالغ الاهتمام العديد من الاتصالات من السادة أعضاء الجمعية العمومية الكرام، وجماهيرنا الوفية العاشقة للكيان الأبيض، والذين أعربوا عن مخاوفهم وحرصهم الشديد على مستقبل نادي الزمالك وهويته التاريخية

*وإنني إذ أؤكد أمام الله، ثم أمام أعضاء النادي وجماهيره، أنني لن أقبل أو أفرط في حقوق ومصالح النادي تحت أي ظرف وبصفتي عضواً بمجلس الإدارة الحالي، أعلن تقدمي بمذكرة رسمية في الاجتماع القادم للمجلس، تتضمن المقترحات والمحددات التالية:*

أولاً: التأكيد على الموافقة الكاملة لإنشاء "شركة نادي الزمالك لكرة القدم"، وهي الخطوة الاستثمارية التي تأخرت كثيراً وتعد ضرورة للمستقبل.



ثانياً: التمسك بأن تظل "الحصة الحاكمة" في أسهم الشركة بيد النادي، لضمان السيطرة على القرار والحفاظ على هوية الكيان وليس بيد المستثمر

ثالثاً: طرح الملف برمته للمناقشة المفتوحة والاستماع لكافة الآراء فمستقبل النادي وتاريخه لا يمكن رهنه بقرار ١٢ فرداً فقط هم أعضاء المجلس. ويجب عرض التقييم المالي الذي أعدته الشركات المتخصصة بدقة لمعرفة القيمة الحقيقية للشركة وقيمة السهم قبل طرح الحصص للتصويت

رابعاً: في حال استقرت الآراء على تعديل النسب ونقل الحصة الحاكمة للمستثمر، يجب ألا يمر ذلك إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية، تُجرى على أوسع نطاق ( يوم جمعة) لضمان أقصى مشاركة ممكنة

خامساً: أن يكون التصويت على هذا القرار المصيري بشكل مباشر (بنعم أو لا) وعبر اقتراع سري يضمن حرية التعبير للأعضاء.

سادساً: تفعيل بند الغرامة المالية على المتخلفين عن الحضور، لضمان حشد أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية في هذا الحدث التاريخي الذي سيذكر فيه التاريخ من هبّوا للمحافظة على هوية الزمالك وحقوقه المستقبلية

عاش نادي الزمالك بجماهيره وأعضائه"

