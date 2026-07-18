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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إسبانيا تتفوق بالمليارات.. والأرجنتين تراهن على ميسي .. من يحسم لقب كأس العالم ؟

ميسى و لامين يامال
ميسى و لامين يامال
محمود أحمد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأحد إلى ملعب "نيويورك - نيوجيرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل النسخة الثالثة والعشرين من المونديال.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح الحفاظ على اللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022 بينما يسعى المنتخب الإسباني لاستعادة أمجاده العالمية وإضافة لقب ثانٍ إلى خزائنه بعد تتويجه التاريخي في جنوب أفريقيا عام 2010.

تفوق إسباني في القيمة السوقية

وقبل صافرة البداية تكشف الأرقام عن تفوق واضح للمنتخب الإسباني من الناحية الاقتصادية إذ تبلغ القيمة السوقية لكتيبة "لا روخا" نحو 1.47 مليار يورو مقابل 818 مليون يورو فقط للمنتخب الأرجنتيني.

ويعود هذا الفارق إلى امتلاك إسبانيا مجموعة من أبرز المواهب في كرة القدم العالمية يتقدمهم لامين يامال الذي يعد اللاعب الأعلى قيمة بين الفريقين إلى جانب بيدري وباو كوبارسي وهي أسماء فرضت نفسها بقوة خلال السنوات الأخيرة ورفعت القيمة الإجمالية للمنتخب.

في المقابل تعتمد الأرجنتين على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة ويظل ليونيل ميسي أبرز نجوم الفريق رغم تراجع قيمته السوقية مقارنة بسنواته الذهبية نتيجة عامل السن إلا أنه لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للمشروع الأرجنتيني داخل الملعب وخارجه.

ميسي يتفوق خارج المستطيل الأخضر

وإذا كانت الأرقام الاقتصادية تمنح الأفضلية لإسبانيا فإن الحضور الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي يميل بصورة كاسحة إلى المنتخب الأرجنتيني بفضل الشعبية الاستثنائية التي يتمتع بها ليونيل ميسي.

ويمتلك قائد الأرجنتين أكثر من 512 مليون متابع عبر منصة "إنستجرام" وهو رقم يفوق إجمالي متابعي معظم لاعبي المنتخب الإسباني مجتمعين كما واصل تعزيز شعبيته خلال كأس العالم بإضافة ملايين المتابعين الجدد.

وانعكس هذا الزخم أيضًا على الحسابات الرسمية للمنتخب الأرجنتيني التي شهدت نموًا ملحوظًا في أعداد المتابعين طوال فترة البطولة متفوقة على معدل النمو الذي حققه الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني وهو ما يعكس التأثير الكبير لميسي في تعزيز الحضور الإعلامي والتسويقي لـ"التانجو".

اللياقة البدنية قد تحسم اللقب

ورغم أهمية القيمة السوقية والشعبية الجماهيرية يرى كثير من المحللين أن العامل البدني سيكون أحد أبرز مفاتيح المباراة النهائية خاصة بعد المشوار الطويل الذي خاضه المنتخبان للوصول إلى المباراة الختامية.

ويتصدر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في دقائق اللعب خلال البطولة يليه زميله أليكسيس ماك أليستر بينما يظهر ثلاثي إسبانيا باو كوبارسي ومارك كوكوريا وأوناي سيمون ضمن أكثر اللاعبين استهلاكًا للدقائق.

كما يحتل ليونيل ميسي مكانًا متقدمًا في القائمة وهو ما يبرز حجم المجهود الذي بذله قائد الأرجنتين خلال مشوار منتخب بلاده في الوقت الذي يعول فيه الجهاز الفني على خبرته الكبيرة لحسم المواجهة أمام المنتخب الإسباني.

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