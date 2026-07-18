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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رغم تألقه في البطولة ووصفه الأفضل .. لماذا غاب أدهم مخادمة عن إدارة نهائي كأس العالم وتواجد حكما رابعا ؟

أدهم مخادمة
أدهم مخادمة
محمود أحمد

حقق الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة إنجازًا جديدًا للتحكيم العربي بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختياره ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش سيتولى إدارة المباراة حكمًا للساحة فإن اسم مخادمة كان الأكثر حضورًا في الساعات التي أعقبت إعلان الطاقم التحكيمي بعدما تلقى إشادات واسعة من خبراء التحكيم ووسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت أن الحكم الأردني قدم أحد أفضل المستويات التحكيمية في النسخة الحالية من المونديال.

ويمثل وجود مخادمة في المباراة النهائية تأكيدًا جديدًا على المكانة التي وصل إليها التحكيم العربي على الساحة الدولية بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال جميع المباريات التي أدارها في البطولة.

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا لنهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا.

ويعاون فينتشيتش مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش كمساعدين فيما وقع اختيار "فيفا" على الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة ليشغل منصب الحكم الرابع بينما يتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

كما أسند الاتحاد الدولي مسؤولية إدارة تقنية الفيديو (VAR) إلى الحكم الألماني باستيان دانكيرت أحد أبرز حكام الفيديو في أوروبا.

ورغم أن الأنظار تتجه عادة إلى حكم الساحة في المباريات النهائية فإن اختيار مخادمة ضمن الطاقم يعد تتويجًا لمشوار مميز قدمه الحكم الأردني طوال البطولة.

إشادات دولية بأداء الحكم الأردني

ولم يمر إعلان تعيين طاقم التحكيم مرور الكرام إذ حظي أدهم مخادمة بإشادة واسعة من خبراء التحكيم حول العالم الذين اعتبروا أن مستواه في كأس العالم يؤهله لقيادة أكبر المباريات.

وأبرزت تقارير تحكيمية متخصصة أن الحكم الأردني كان من أكثر الحكام ثباتًا في الأداء خلال البطولة سواء من حيث دقة القرارات أو الشخصية داخل الملعب أو القدرة على السيطرة على المباريات.

كما أشارت تقييمات فنية إلى أن مخادمة تصدر قائمة الحكام من حيث متوسط التقييم في المباريات التي أدارها متفوقًا على عدد كبير من الحكام أصحاب الخبرات الطويلة في البطولات الأوروبية والعالمية.

أفضل حكم في كأس العالم 2026

وذهب عدد من المواقع المتخصصة في تحليل الأداء التحكيمي إلى اعتبار أدهم مخادمة أفضل حكم في النسخة الحالية من كأس العالم.

واستندت تلك التقييمات إلى الأرقام الخاصة بالحكام الذين شاركوا في البطولة والتي أظهرت تفوق الحكم الأردني من حيث جودة القرارات والانضباط وإدارة المباريات.

وأكد محللون أن مخادمة نجح في فرض شخصيته داخل الملعب دون اللجوء إلى الإفراط في استخدام البطاقات مع قدرة كبيرة على قراءة مجريات اللعب واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.

بداية تاريخية في المونديال

وشهدت البطولة تسجيل مخادمة إنجازًا غير مسبوق بعدما أصبح أول حكم أردني يدير مباراة في كأس العالم بصفته حكمًا للساحة.

وجاء ظهوره الأول خلال مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر في دور المجموعات حيث قدم أداءً لافتًا نال استحسان لجنة الحكام بعد نجاحه في إدارة اللقاء بهدوء وثبات مع اتخاذ جميع القرارات المهمة بصورة صحيحة.

واعتبر كثيرون أن تلك المباراة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية للحكم الأردني في البطولة.

اختبار صعب في الدور الأول

وفي المباراة الثانية التي أدارها بين نيوزيلندا وبلجيكا واجه مخادمة اختبارًا أكثر صعوبة خاصة بعد احتساب ركلة جزاء أثارت بعض الجدل.

ورغم اختلاف الآراء حول تلك اللعبة فإن خبراء التحكيم أكدوا أن الخطأ – إن وجد – لم يكن مؤثرًا بصورة كبيرة مشيرين إلى أن الحكم قدم أداءً جيدًا في بقية أحداث اللقاء.

مباراة صنعت مكانته

وجاءت نقطة التحول الأبرز في مسيرة مخادمة خلال مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32.

ووصفت تقارير تحكيمية تلك المباراة بأنها الأفضل تحكيميًا في كأس العالم 2026 بعدما نجح الحكم الأردني في السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء واتخذ جميع قراراته بثقة ودقة دون أن يمنح اللاعبين فرصة للتأثير على قراراته أو خداعه.

واعتبر كثير من المحللين أن هذا الأداء رفع أسهم مخادمة بقوة داخل لجنة الحكام التابعة لـ"فيفا".

مكافأة من فيفا

وبعد المستوى المميز الذي قدمه حصل الحكم الأردني على ثقة الاتحاد الدولي بإسناد مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16 إليه وهي مواجهة كانت محاطة بجدل كبير قبل انطلاقها.

ورغم الضغوط المصاحبة للمباراة نجح مخادمة في إدارتها بكفاءة عالية ليخرج بإشادة جديدة من المراقبين الذين اعتبروا أن الحكم الأردني اجتاز واحدًا من أصعب اختبارات البطولة.

لماذا لم يدر النهائي؟

ورغم كل الإشادات التي حصل عليها أثار قرار "فيفا" بعدم تعيين مخادمة حكمًا للساحة في المباراة النهائية تساؤلات واسعة بين المتابعين.

ورأى عدد من الخبراء أن الحكم الأردني كان يمتلك مقومات قيادة النهائي خاصة أنه ينتمي إلى الاتحاد الآسيوي ما يمنحه الحياد الكامل في مواجهة تجمع منتخبًا أوروبيًا بآخر من أمريكا الجنوبية.

كما أشاروا إلى أن مستواه خلال البطولة لم يكن أقل من العديد من الحكام الذين أداروا مباريات كبرى في دوري أبطال أوروبا أو البطولات القارية.

ومع ذلك أكد محللون أن اختياره حكمًا رابعًا في نهائي كأس العالم يعد تقديرًا كبيرًا لمسيرته ورسالة واضحة بأن الاتحاد الدولي يثق في قدراته.

إنجاز جديد للتحكيم العربي

ويعد وجود أدهم مخادمة في نهائي كأس العالم أحد أبرز الإنجازات التي حققها التحكيم العربي في السنوات الأخيرة بعدما أثبت الحكام العرب قدرتهم على المنافسة في أكبر البطولات العالمية.

كما يمثل هذا الظهور دفعة قوية للحكم الأردني الذي ينتظره مستقبل واعد على المستوى الدولي في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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