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ادفع على قد مشوارك.. تفاصيل وأسعار التذاكر الجديدة للنقل العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ادفع على قد مشوارك.. تفاصيل وأسعار التذاكر الجديدة للنقل العام

النقل العام
النقل العام
قسم الخدمات

​في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير قطاع النقل الجماعي، أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة (CTA) عن إطلاق نظام جديد لتجزئة التذاكر تحت شعار "ادفع على قد مشوارك"، والذي بدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من 15 يوليو.

و​يستهدف النظام الجديد احتساب قيمة التذكرة بناءً على عدد المحطات الفعلي والمسافة المقطوعة، وذلك بشكل حصري لمستخدمي كارت الدفع المسبق.

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​كيف تحصل على الكارت وتفعله؟

و​لتحفيز المواطنين على استخدام التكنولوجيا الجديدة، قدمت الهيئة تسهيلات متميزة للحصول على الكارت الذكي:

​الكارت مجاناً: يتم الحصول على الكارت بدون دفع أي مقدم مالي.

​الحد الأدنى للشحن: تبلغ قيمة أول شحن للكارت 50 جنيهاً.

​سداد قيمة الكارت: تبلغ القيمة الإجمالية للكارت 80 جنيهاً، ولكن لا يتم دفعها مقدماً؛ بل تُخصم على دفعات مرنة بواقع 5 جنيهات فقط مع كل عملية شحن لاحقة.

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​جدول أسعار التذاكر بالتفصيل (النظام الجديد)

و​تم تقسيم التذاكر إلى فئات تناسب المسافات المختلفة (قصيرة، متوسطة، وطويلة)، وتختلف الأسعار بين الأتوبيسات العادية والمكيفة كالتالي:

  • ربع تذكرة (مسافة قصيرة): 5 جنيهات
  • نصف تذكرة (مسافة متوسطة): 8 جنيهات 
  • تذكرة كاملة (مسافة طويلة): 13 جنيهاً 
أسعار النقل العام

تذكرة كاملة للدفع الكاش

وفي حال اختيار الركاب للدفع النقدي (الكاش)، لن يستفيدوا من هذا النظام المقسم؛ حيث سيتم تحصيل قيمة التذكرة الكاملة للخط بالكامل، حتى لو قرر الراكب النزول في أول محطة أو قبل المحطة الأخيرة.

​مميزات النظام الجديد وأهدافه

و​يأتي تطبيق هذا النظام الذكي محققاً لعدة مكاسب للمواطن والدولة على حد سواء:

​دعم التحول الرقمي: تقليص الاعتماد على العملات الورقية وتحديث منظومة الدفع.

​توفير مالي للمواطنين: النظام يعد مثالياً واقتصادياً للغاية للطلبة وأصحاب المشاوير والمسافات القصيرة.

هيئة النقل العام

​تقليل التعامل النقدي: يحد من مشاكل توفير "الفكة" والاحتفاظ بالسيولة النقدية مع المحصلين.

​سرعة وانسيابية الحركة: يساهم الكارت الذكي في تسريع عملية إصدار التذاكر وتسهيل صعود الركاب، مما يحد من تكدس المواطنين.

و​تأتي هذه المبادرة تحت مظلة سعي هيئة النقل العام بالقاهرة لتقديم خدمات نقل حضارية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتواكب أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل قطاع النقل الجماعي.

 حزمة من المزايا الخدمية

و​تهدف هيئة النقل العام من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق حزمة من المزايا الخدمية، أبرزها:

النقل العام
  • ​دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل الجماعي.
  • ​مساعدة الركاب في تسريع وتسهيل حركة الركوب والنزول.
  • ​تقليل التعامل النقدي (الكاش) لزيادة الأمان والشفافية.
  • ​سرعة إصدار التذاكر لتفادي الازدحام والتكدس.
  • ​توفير اقتصادي ملموس للرحلات القصيرة والطلبة.
النقل العام تذاكر الأتوبيسات كارت النقل العام محطات الأتوبيس هيئة النقل العام

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