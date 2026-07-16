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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قطع المياه عن 5 مناطق في القاهرة.. المواعيد

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدد من المناطق الحيوية بهضبة المقطم على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة. 

ويأتي هذا الإجراء تلبيةً لطلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بهدف تمكينها من إنهاء أعمال التوسعات بمحطة الصرف الصحي بالمقطم، وتشغيل الخط القديم بعد ربطه بالخط الجديد ضمن مشروع تحسين الصرف الصحي بالمنطقة.

قطع المياه

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة في بيانها أن خريطة الانقطاع ستشمل 5 مناطق رئيسية في المقطم وهي:

  • الهضبة العليا
  • مساكن الزلزال
  • منطقة الأسمرات
  • جولدن جيتس
  • آرت سيتي

جدول ومواعيد انقطاع المياه (على مرحلتين)

ولتخفيف الأثر على المواطنين، سيتم تنفيذ قطع المياه خلال فترات المساء والليل على مرحلتين وفقاً للجدول التالي:

المرحلة الأولى: الخميس 16 يوليو 2026 (10:00 مساءً) إلى الجمعة 17 يوليو 2026 (6:00 صباحاً).. 8 ساعات متواصلة

المرحلة الثانية: الجمعة 17 يوليو 2026 (10:00 مساءً) إلى السبت 18 يوليو 2026 (6:00 صباحاً).. 8 ساعات متواصلة

استمرار أعمال شفط وكسح المياه بنقطة اسعاف طريق بورسعيد دمياط السريع

تدابير احترازية وسيارات مياه مجانية للمواطنين

وفي تنبيه هام للمستشفيات والمخابز، أهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة في المناطق المذكورة، ضرورة تدبير احتياجاتهم الكافية من المياه لتغطية فترات الانقطاع المعلنة.

وأكدت الشركة أنها ستوفر حلولاً بديلة وسريعة للمواطنين، حيث سيتم الدفع بـ سيارات محملة بمياه صالحة للشرب لتوزيعها مجاناً في الشوارع والمناطق المتأثرة طوال ساعات الانقطاع.

أرقام طلب سيارات المياه مجاناً:

وفي حال رغبة المواطنين أو المنشآت الخدمية في طلب سيارات المياه، يرجى التواصل الفوري عبر:

الخط الساخن لشركة المياه: 125

خدمة الواتس آب الرسمية: 01006665125

وأعربت الشركة في ختام بيانها عن أسفها للمواطنين وقاطني تلك المناطق عن هذا الانقطاع المؤقت، مؤكدة أنه يأتي لظروف طارئة وخارجة عن إرادتها من أجل تحسين شبكات المرافق العامة.

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة

قطع المياه 6 ساعات في الجيزة 

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2026 وحتى الساعة 6:00 صباح يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، وذلك لتنفيذ أعمال ربط خط مياه رئيسي بمنطقة كفر طهرمس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه قطر 1000 مم بشارع بهجت الشوربجي بخط مياه قطر 300 مم بشارع التحرير بمنطقة كفر طهرمس، وذلك بهدف تحسين ضغوط المياه بالمنطقة، ضمن خطة الشركة للتعامل مع شكاوى ضعف الضغوط وتنفيذ حلول فنية عاجلة تسهم في تحسين الخدمة.

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