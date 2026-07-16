جمال فياض: فضل شاكر سيحصل على الجنسية القطرية.. وسيتوجه للسعودية لإحياء حفل فقط| خاص

أكد الناقد الموسيقي الكبير جمال فياض أن فضل شاكر من المقرر أن يسافر إلى قطر خلال الفترة القادمة.

وقال جمال فياض: “فضل شاكر من المقرر أن يحصل على الجنسية القطرية وليس السعودية كما يردد البعض، وسيقيم هناك، ويتلقى علاجه بالمستشفيات السعودية، كما أن الحراسة التي تقوم بحراسته هي قطرية، حيث يتولى فريق أمني تابع للسفارة القطرية تأمين حمايته إلى حين موعد سفره إلى الدوحة”.

وأضاف: “المعلومات التي لدي أن فضل شاكر لن يحصل على الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ولا الجنسية السعودية كما يردد البعض، فقط سيكون هناك له حفل بعد شهرين في المملكة العربية السعودية”.