من الخبز إلى المرتبات .. 7 قرارات حكومية شغلت المصريين خلال الساعات الماضية

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية حزمة من القرارات الحكومية التي مست بصورة مباشرة ملفات تمثل أولوية لدى ملايين المصريين، بداية من حسم الجدل حول استمرار دعم الخبز، مرورًا بالإعلان عن موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، وصولًا إلى اعتماد ضوابط جديدة لموسم العمرة 1448، إلى جانب قرارات في ملفات العدالة والداخلية والحماية الاجتماعية.

وتعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا نحو تنظيم عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية بالتوازي، في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين بشأن الدعم والرواتب والخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة مع بداية العام المالي الجديد.

لا مساس برغيف الخبز.. الحكومة تغلق باب الشائعات

أعاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن منظومة الخبز المدعم مستمرة كما هي، نافيًا بشكل قاطع ما تردد بشأن إلغاء الدعم العيني أو تغيير آليات صرف رغيف الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس فقط التوسع في إتاحة الخبز الحر خارج منظومة الدعم، باعتباره خيارًا إضافيًا أمام المواطنين، دون أن يؤثر ذلك على حقوق أصحاب البطاقات التموينية أو حجم الدعم المخصص لهم.

كما أكد استمرار استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين، مع مراجعة الطلبات وفق معايير الاستحقاق، مشيرًا إلى أن تقييم الأسر لا يعتمد على عامل واحد مثل إلحاق الأبناء بمدارس خاصة، وإنما يخضع لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية تشمل مستوى الدخل، وقيمة المصروفات الدراسية، وحيازة الأصول مرتفعة القيمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.. بداية التطبيق الفعلي

في الملف المالي، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو الجاري، لتكون أول مرتبات يتم صرفها وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة مع بداية العام المالي 2026/2027.

وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

وأوضحت الوزارة كذلك مواعيد صرف المتأخرات، إضافة إلى تحديد مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر، في إطار خطة تستهدف انتظام عمليات الصرف وتخفيف الزحام داخل الجهات الحكومية والبنوك ومكاتب البريد.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادات تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، ومواجهة الضغوط المعيشية، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

عُمرة 1448 .. رقمنة الخدمات وتشديد الرقابة

وفي قطاع السياحة، اعتمد وزير السياحة والآثار شريف فتحي الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

ومن أبرز ما تضمنته الضوابط إطلاق تطبيق "رفيق" لمتابعة رحلة المعتمر إلكترونيًا، وإلزام شركات السياحة برفع بيانات التعاقد وإيصالات السداد، بما يضمن سهولة متابعة الرحلات وتلقي الشكاوى بشكل مباشر.

كما ألزمت الضوابط الشركات بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر، وتنظيم برامج توعوية قبل السفر، مع السماح بالإقامة في فنادق تبعد حتى ثلاثة كيلومترات عن الحرم المكي بشرط توفير وسائل نقل مناسبة.

وامتدت الإجراءات إلى رفع الحد الأدنى لموديلات الحافلات المستخدمة في العمرة البرية إلى موديل 2022، مع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني عبر أجهزة GPS، إضافة إلى منع الشركات من تنظيم رحلات جديدة قبل عودة 70% من معتمريها، بما يضمن انتظام التشغيل وعدم تكدس الرحلات.

استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية

في سياق الحماية الاجتماعية، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو للمستفيدين في مختلف المحافظات، عبر المنافذ المعتمدة، استمرارًا لجهود الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويعد البرنامج أحد أكبر برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات شهرية مرتبطة بعدد من الضوابط الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد الحكومة بصورة متكررة استمرار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

قرارات تنظيمية وتشريعية في أكثر من قطاع

وشهدت الساعات الماضية كذلك إصدار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف قرارًا بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات الرقابية، على أن يبدأ تنفيذ القرار عقب نشره في الوقائع المصرية.

وفي الوقت نفسه، وافقت وزارة الداخلية على احتفاظ 21 مواطنًا مصريًا بالجنسية المصرية مع اكتسابهم جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية وبعد استكمال الإجراءات القانونية.

أما على المستوى التشريعي، فقد واصل مجلس النواب مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، من بينها مشروع إعادة تنظيم جهاز شؤون البيئة، واتفاقيات تستهدف دعم خطط التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

رسائل حكومية متزامنة

تكشف القرارات الصادرة خلال الساعات الأخيرة عن تركيز الحكومة على عدة مسارات في وقت واحد؛ فمن ناحية تؤكد استمرار منظومة الدعم وعدم المساس بحقوق المستفيدين، ومن ناحية أخرى تبدأ تنفيذ زيادات الأجور للعاملين بالدولة، بالتزامن مع تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات العمرة والحماية الاجتماعية.

وهذا التحرك يمثل محاولة لتحقيق توازن بين الاستقرار الاجتماعي، وتحسين الخدمات العامة، واستكمال مسار الإصلاح الإداري والتشريعي، بما يتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.