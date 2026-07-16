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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإحصاء: مصر في المرتبة 20 من بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة
أ ش أ

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاءت مصر في المرتبة ٢٠ ضمن ٦٧ دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عام ٢٠٢٥، موضحا أنها جاءت في المرتبة ١٠١ ضمن ١٨٠ دولة تضمنهم مؤشر الإداء البيئي وذلك عن عام ٢٠٢٤.

جاء ذلك في بيان صحفي للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة وتغير المناخ عام 2024 الذي أصدره الجهاز اليـوم الخميس.

وأضاف الجهاز أن أعـلى متوسط شهري لدرجة الحـرارة العظمى في مصر خــلال عام ٢٠٢٤ كان 45,3 درجــة مئوية وذلك في شهر يـونيو في محطة رصـد أسوان، بينما كان لدرجة الحــرارة الصغرى 31,3درجة مئوية وذلـك في شهــر يوليـو في محـطة رصد الغـردقة.

وسجلت محطة رصـد رأس التين أعلى مـتوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام ٢٠٢٤ حـيث بـلغ 75% وكان ذلك في شهر يوليـو، بينما بلغت نسبة مساحة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3 % من اجمالي مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2023.

واشار إلى أنه بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وشمس) (١١٦٣١) جيجا وات. ساعة عام 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 9.3 % عن عام 2023/2022.

وأكد أنه ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ( رياح شمسي) لتبلغ 5.1% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2024/2023 مقابل 5 % عام 2023/2022.

ونوه بأن عدد السيارات المحولة التي تعمل بالغاز الطبيعي ارتفع من (۵۰۷,۳) ألف مركبة نهاية عام 2023/2022 إلى (553.5) الف مركبة بنهاية عام ٢٠٢3/٢٠٢4 بنسبة زيادة بلغت 9 %، فيما بلغت قيمة أعلي واردات لأكبر خمس دول من المخلفات الخطرة المارة عبر قناة السويس والموانئ المصرية 44.5 ألف طن وكانت لدولة الهند.

ولفت إلى أن قيمة أعلي صادرات لأكبر خمس دول من المخلفات الخطرة المارة عبر قناة السويس والموانئ المصرية بلغت 55 ألف طن وكانت لدولة كندا وذلك خلال عام 2023، بينما ارتفع إجمالي الانفاق الحكومي على حماية البيئة بنسبة 73.3% عام 2024/2023 مقارنة بعام 2019/2020

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر المناخ

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