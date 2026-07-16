موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة يوم 20 يوليو 2026، وفق ما أعلنته وزارة المالية، على أن تُصرف المرتبات بالزيادة الجديدة المقررة، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وذلك بالتزامن مع تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدءًا من يوليو الجاري.

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، وزيادة المرتبات الجديدة، والحد الأدنى للأجور 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة، وهو ما دفع الكثير من الموظفين إلى البحث عن الموعد الرسمي للصرف، والأماكن المتاحة للحصول على المرتبات، إلى جانب تفاصيل الزيادة التي أعلنتها الحكومة.

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وتأتي مرتبات شهر يوليو 2026 هذا العام باهتمام واسع من الموظفين، باعتبارها أول مرتبات تُصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، في إطار حزمة الإجراءات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة.

متى يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2026؟

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 يبدأ يوم 20 يوليو 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن متأخرات المستحقات المالية تُصرف خلال أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن صرف المرتبات يتم في المواعيد المقررة وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

وأضاف وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار استهداف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

أين يمكن صرف مرتبات شهر يوليو 2026؟

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بدءًا من يوم 20 يوليو 2026، من خلال ماكينات الصرف الآلي «ATM»، وذلك في الموعد المحدد من وزارة المالية.

ويأتي إتاحة صرف المرتبات عبر ماكينات الصرف الآلي في إطار التيسير على العاملين بالدولة، بما يسمح بالحصول على المستحقات المالية فور بدء موعد الصرف الرسمي.

ما تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026؟

تُصرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تأتي بالتزامن مع بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

ويترقب الموظفون صرف مرتبات يوليو باعتبارها أول مرتبات تتضمن تطبيق الزيادة الجديدة، وهو ما جعلها تتصدر قوائم البحث خلال الفترة الحالية، خاصة مع اهتمام العاملين بمعرفة موعد الصرف الرسمي وقيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة.

ما قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة؟

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من يوليو الجاري.

كما أعلن رئيس الوزراء إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.

لماذا يحظى موعد صرف مرتبات يوليو 2026 باهتمام كبير؟

يحظى موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 باهتمام واسع بين العاملين بالدولة، لكونه يتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية لمعرفة موعد الصرف، ومواعيد صرف المتأخرات، والتفاصيل الخاصة بالزيادة الجديدة.

وتواصل وزارة المالية تنفيذ الجدول الزمني المعلن لصرف المرتبات والمتأخرات، بما يتيح للعاملين بالدولة الحصول على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة، وفق الضوابط المعلنة.